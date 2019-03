Vara asegura que no habrá mina en Cáceres porque el ayuntamiento no la quiere

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, aseguró ayer que es «rotundamente falso» que la Ley para una Administración Ágil se haga pensando en la mina de litio de Cáceres y añadió que no habrá mina porque el ayuntamiento no quiere que la haya «y no hay nada más que hablar».

Fernández Vara respondía así a las declaraciones realizadas por el presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, que el martes anunció en Cáceres la presentación de enmiendas a la citada ley, ya que en su articulado se abre una puerta para que la Junta de Extremadura permita la aprobación del proyecto de la mina saltándose el plan general de urbanismo, norma que impide la mina. La ley y las enmiendas se debaten en el pleno que la Asamblea de Extemadura celebrará el 14 de marzo.

«Es absolutamente falso que esta ley se haga pensando en eso», afirmó Vara, quien criticó que el PP «juegue con estas estrategias sabiendo que es rotundamente falso y el tiempo lo mostrará». En cuanto a la presentación de las enmiendas, el presidente de la Junta añadió que está encantado de que se pueda llegar a un acuerdo, insistiendo en que la ley solo tiene la finalidad de que la empresas extremeñas puedan crecer y que vengan nuevas, «con el único objetivo de que chicos y chicas puedan tener un trabajo».

La presidenta del grupo de Podemos en la Asamblea, Irene de Miguel, también habló ayer de la Ley para una Administración Ágil y aseguró que la misma está «hecha a medida de las grandes empresas mineras», supone «una trampa» y «una gran amenaza» que «pone en peligro» y «facilita el expolio» de los recursos del tejido económico que sustenta el mundo rural.

Así, consideró ayer que con esta ley el PSOE «viene a poner una alfombra roja para el expolio de los recursos en Extremadura» y «está vendiendo a precio de saldo» la comunidad, al tiempo que “sigue condenando» a la región «al subdesarrollo y al colonialismo», motivo por el cual reclamó la retirada de la norma, que «es una trampa, una amenaza» que «condena» a comarcas extremeñas «a no tener un futuro cierto», y que además «pone en peligro» la «marca Extremadura».

RUTA POR VALDEFLORES / Por otra parte, la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres ha organizado el próximo sábado una ruta por el valle de Valdeflores, que incluye una plantación de olivos, una comida y degustación de quesos artesanos para reivindicar el ecosistema y los recursos hídricos y naturales frente al proyecto de mina de litio a cielo abierto. Con esta multiactividad, la plataforma pretende potenciar y resaltar diversos aspectos vinculados a la zona, como los recursos hídricos y naturales de la Ribera del Marco, el arroyo Valhondo y las fuentes existentes en su entorno, según explicaron desde la plataforma en un comunicado difundido ayer por la agencia Efe.