Vara: "No habrá mina en Cáceres porque el ayuntamiento no quiere que la haya"

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que es "rotundamente falso" que la Ley para una Administración Ágil se haga pensando en la mina de litio de Cáceres y ha añadido que no habrá mina porque el ayuntamiento no quiere que la haya "y no hay nada más que hablar".

Fernández Vara se ha referido así al anuncio del PP de enmendar esta ley, que se debatirá en el pleno de la Asamblea de Extremadura el14 de marzo, y a las declaraciones sobre que se pretende con ella facilitar el proyecto de la mina de litio.

"Es absolutamente falso que esta ley se haga pensando en eso", ha dicho Vara, que ha criticado que el PP "juegue con estas estrategias sabiendo que es rotundamente falso y el tiempo lo mostrará".

En cuanto a la presentación de enmiendas, ha dicho que está encantado de que se pueda llegar a un acuerdo, y ha insistido en que la ley solo tiene la finalidad de que la empresas extremeñas puedan crecer y que vengan nuevas, "con el único objetivo de que chicos y chicas puedan tener un trabajo".

"No se pueda estar por la mañana denunciando que la gente no tiene trabajo y por la tarde evitando que lo puedan tener, eso tiene un nombre", ha dicho, y ha añadido que "sería una absoluta barbaridad perder la oportunidad de tener la mejor ley de España para poder conseguir el desarrollo de proyectos empresariales".