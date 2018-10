Vara quiere reunirse con los trabajadores de Eroski para buscar alternativas y soluciones

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha mostrado dispuesto a reunirse con los 90 trabajadores del hipermercado Eroski de Cáceres, que ha anunciado su cierre en Cáceres, para buscar alternativas y dar una solución a su situación laboral.

Vara, que no le da importancia a los reproches que le lanzó la alcaldesa de Cáceres sobre la poca implicación de la Junta de Extremadura en este asunto, ha dicho que está trabajando "en silencio" y "desde el minuto uno" para buscar alternativas a la marcha de esta empresa que lleva 25 años asentada en el centro comercial Ruta de la Plata de la capital cacereña.

En declaraciones a los medios antes de inaugurar un congreso sobre campus universitarios digitales, el jefe del Ejecutivo extremeño ha dicho que le ha trasladado a Elena Nevado su disposición a "hablar en todo momento" para coordinar las acciones de las dos administraciones. "Que cada uno lo haga lo mejor que pueda para intentar buscar una solución, que es de lo que se trata", ha subrayado.

"A nosotros no nos han puesto aquí para tener reproches ni confrontaciones, sino para solucionar problemas", ha insistido Fernández Vara, quien ha añadido que no tiene "ningún inconveniente" en mantener un encuentro con la actual plantilla de Eroski. "Yo recibo a todo el mundo, pero lo que hay que hacer es buscar una solución para que no lleguen a ser desempleados", ha incidido.

Para Vara, lo importante en este caso es que "alguien pueda hacerse cargo" del espacio que dejará libre el hipermercado cuando eche el cierre y, por eso, conmina a todos los implicados a "hablar sin dar tres cuartos al pregonero" y a trabajar "con serenidad y tranquilidad" para que las cosas se arreglen.

"Todo el mundo entiende que una ciudad de cien mil habitantes no puede quedarse en esa situación, ya no solo por los trabajadores, sino también por el papel que presta a la ciudadanía", ha concluido.