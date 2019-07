A veces informático, otras entrenador de calistenia

Álvaro Huertas Martín hizo el pasado viernes el último examen de la carrera. Es un cacereño de 22 años que estudia Ingeniería Informática en la Universidad de Extremadura y trabaja en un proyecto de supercomputación de la Fundación de Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura (Computaex). Aunque a lo largo del día tiene tiempo para hacer otras muchas cosas.

Es entrenador de calistenia, un sistema de ejercicio físico en el que solo se utiliza el peso del cuerpo, en un gimnasio de Cáceres. Sin embargo, hace cinco años la capital cacereña no conocía esta modalidad de entrenamiento. «Con 17 años me apunté al gimnasio y no me gustaba el ambiente», cuenta. Pero el deporte sí. «Empecé a ver videos de calistenia, me llamó la atención y junto a un amigo lo traje a un gimnasio de Cáceres». No obstante, quiso ir más allá y ese año contactó con el ayuntamiento para pedirle instalaciones públicas en las que poder realizar el deporte. Allí le dijeron que tenía que elaborar un dossier con su propuesta, pero no obtuvo respuesta. Fue a principios del año pasado cuando el consistorio se puso en contacto con él y se construyeron las instalaciones en La Mejostilla. El propio Álvaro acudió a la inauguración de las mismas. También ha impartido talleres de este deporte por colegios e institutos extremeños. El lunes que viene, el día 7 de julio, compite en el campeonato nacional de calistenia tras clasificarse en el autonómico en mayo.

El cacereño asegura que: «las cosas importantes de la vida, las he aprendido leyendo». Opina que su ciudad no incita a buscar oportunidades, pero que sí existen. «A lo largo del día pienso muchas cosas de Cáceres, entre ellas que hay mucho potencial que explotar. Concretamente, los alumnos de la UEx tienen mucha capacidad, podrían contar con ellos, en lugar de contratar a empresas externas», sugiere.

Además, a Álvaro siempre le ha gustado la informática. «Con 13 años ganaba algo de dinero pirateando móviles», recuerda. También le ha interesado el mundo audiovisual. «En 2017 recibí una beca de estudios y decidí invertir parte de ella en comprarme una cámara». La primera idea que tuvo fue compaginar su pasión, la calistenia, con el montaje de video. Lo hizo durante un tiempo y continúa en ello. Pero un día, en el gimnasio, un alumno de calistenia le contó que era rapero, conocido en el mundo de la música como Juanka Shoul. «Terminamos grabando un videoclip».

Desde entonces, Álvaro no ha parado de grabar y editar videos para diferentes artistas. En un futuro, cree que esta actividad pasará a formar parte de su vida profesional, aunque siempre acompañado de la informática y la calistenia. Por el momento, desde su ciudad.