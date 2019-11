Los vecinos de La Madrila denuncian continuos destrozos en sus vehículos

Es un auténtico peligro aparcar los coches en esta zona». Así lo explica una vecina de La Madrila, que denuncia la sucesión de accidentes y actos vandálicos que se producen en el área de copas por excelencia de la noche cacereña, y que acaban con los coches de los particulares dañados, incluso destrozados por colisiones a horas intempestivas. «No hay fin de semana que no salga a la calle y no vea retrovisores rotos, puertas de vehículos abolladas y un sinfín de destrozos», afirma Pilar, una residente de 27 años. El presidente de la asociación de vecinos, Miguel Salazar, afirma que efectivamente le hacen llegar estas quejas, y que ya tiene una entrevista concertada con el equipo de Gobierno local para abordar la situación.

«Nos trasladamos a Cáceres desde un pueblo hace cuatro años. Nos mudamos a un piso en La Madrila sin saber lo que aquí ocurría. Lo peor son los jueves y sábados noche: al día siguiente ves filas de coches con los retrovisores rotos. Esta misma mañana había dos junto a una de las entradas al Parque del Príncipe», lamenta una madre de un niño de 7 años, que confiesa que esas noches incluso evitan salir a la calle por el estado de algunas personas que se divierten en la zona.

«A nosotros personalmente ya nos ha ocurrido tres veces», relata está vecina. «La primera nos rompieron el retrovisor, la segunda nos abrieron las ventanillas y nos robaron la cartera, y la tercera se empotró contra nuestro coche un conductor que estaba de juerga. En el juicio resultó que iba drogado y bebido. Estuvimos seis meses sin poder usar el vehículo. Al final nos hemos tenido que comprar otro y alquilar una plaza de garaje en el parking de Primo de Rivera», comenta. Eso sí -- continúa--, a los quince días lo teníamos aparcado en la calle cuando otro conductor chocó con el coche de enfrente y le dejo el primer arañazo al nuestro», lamenta.

Los vecinos afirman que si llaman la atención a los vándalos o a los conductores temerarios, reciben una respuesta nada agradable. «Si están apoyados en tu coche, no les puedes decir nada». También se quejan de que telefonean a la Policía Local y que hacen llegar sus quejas al ayuntamiento. «Nos responden que han intensificado los controles, pero solo veo pasar coches patrulla cada dos o tres horas», sostiene Pilar.

PRÓXIMAS REUNIONES / El presidente vecinal revela que próximamente se reunirá con el alcalde, Luis Salaya, y con el concejal de Participación Ciudadana, David Holguín, para exponerles este asunto, entre otros relacionados con La Madrila. «Los vecinos se vienen quejando del problema de los coches. El otro día, sin ir más lejos, dejaron destrozado un vehículo frente a la sede», explica.

No obstante, Miguel Salazar insta a los afectados a que denuncien los daños sobre sus turismos, sean más o menos graves. «Hay que acudir a la policía para dejar constancia y para que los mismos agentes organicen su actuación según los hechos. Me consta que cierran el paso de coches a Albatros a medianoche, pero si queremos más presencia policial, debemos denunciarlo. Si no se dan partes, no se conoce la situación», indica.