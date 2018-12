Los vecinos paran la recogida de firmas por el nuevo hospital

La agrupación de asociaciones de vecinos ha parado la recogida de firmas anunciada para exigir la ejecución de la segunda fase del hospital. Tenían previsto comenzar hoy la campaña pero finalmente no se llevará a cabo. La decisión de paralizarla se ha tomado después de la reunión que el colectivo mantuvo la semana pasada con el consejero de Sanidad, José María Vergeles, en la que se comprometió a destinar una partida en los presupuestos regionales para 2019 para licitar la segunda fase del complejo hospitalario.

«Se ha parado hasta comprobar que efectivamente se destina una partida», afirma el presidente de la agrupación, José Alberto Iglesias. Se dan de plazo hasta finales del próximo mes de enero. Si definitivamente no se incluye partida presupuestaria para el nuevo hospital los vecinos se plantean una movilización en la calle.

El compromiso del titular de Sanidad es que el nuevo centro hospitalario esté terminado en los próximos dos o tres años. En ese encuentro Vergeles adelantó que el plan funcional de esta segunda fase, que tendrá unos 10.000 metros, ha sufrido una modificación de terreno, lo que conllevará tener que cambiar el proyecto y por lo tanto una dilatación en la tramitación.

El colectivo vecinal, que integra además al colectivo Cáceres se mueve que ha protagonizado las movilizaciones para que abra el nuevo hospital, se ha reunido en las últimas semanas con los diferentes partidos políticos con representación parlamentaria (PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos), para solicitarles que realicen enmiendas al presupuesto regional que contemplen una cantidad para el hospital cacereño. El último encuentro lo mantuvieron el pasado lunes con Ciudadanos.

FECHA DE APERTURA / Pero antes de que se ejecute la segunda fase está previsto que se abra la primera, aunque aún no hay ninguna fecha concreta. No obstante, el compromiso es que en enero esté funcionando. En estos momentos los técnicos de la Junta de Extremadura están realizando pruebas de las distintas instalaciones. Una vez que se haya comprobado que todo funciona correctamente podrá empezar el traslado de los primeros servicios. De momento no ha trascendido cuáles se irán primero.

La primera fase del complejo de El Cuartillo debe estar funcionando antes del mes de abril del próximo año, fecha en la que cumplen los 50 millones que prestó Europa para su ejecución. De no estar operativo el nuevo hospital en ese momento la Junta de Extremadura se vería obligada a devolver esa cantidad. Aunque esta opción no se contempla ya que el ejecutivo regional insiste en que antes de esa fecha los cacereños habrán podido estrenar el nuevo hospital.