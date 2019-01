Los vecinos piden al juez que no meta a los hosteleros cacereños en la cárcel

Comienzo por decir que yo, y creo que nadie bien nacido, desea el mal ajeno, pero estamos ante una sentencia firme,en un juicio que ha tenido todas las garantías procesales, no especialmente dura, y el indulto no puede ser la tónica general porque entonces las sentencias quedarían desprovistas de su vertiente ejemplarizante y de resarcimiento del mal causado. Por ello, no he entendido nunca la desproporcionada campaña a favor de quienes han incumplido la ley en este caso, y no entiendo ahora la postura de los vecinos después de todo lo que han removido en defensas de sus intereses, pues la Justicia no debe estar expuesta a veleidades.