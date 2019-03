Los vecinos reclaman una residencia de ancianos en el Virgen de la Montaña

Y si seguimos tan estrechos de miras, geriátricos lo único que va a quedar en la ciudad, los vecinos tienen que entender que si la ciudad no es atractiva para personas en edad de trabajar no habrá, y de hecho ya no hay, manera de sustentar tanta población envejecida, el edificio del hospital se debería usar para algo que genere economía y trabajo para los jóvenes que se van, y revitalicen el centro ya de por si envejecido, o si lo no habrá futuro para nadie.