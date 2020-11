Veinte cacereños abordan la peatonalización

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Una arteria tan importante San anton y Parra ,traera consecuencia ,si no al tiempo.La restricción.Ya puesto porque no hacemos lo mismo con canovas,avd montaña etc...?