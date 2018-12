Velvet y Deja Vù no abrirán en Navidad por el retraso en las obras del forjado

Mal regalo de Navidad para Velvet y Deja Vù. Los retrasos en el inicio de la obra que reparará el forjado sobre el que se asientan los dos locales ha provocado que se les eche el tiempo encima y descartan que esté reparado a tiempo para subir la persiana antes de que comiencen las fiestas navideñas. Ya a finales de noviembre, los propietarios de Velvet, uno de los dos bares de copas afectados, devolvieron la mercancía por temor a que caducara y temían que tras perderse las fiestas universitarias no pudieran abrir para la Navidad, una de las épocas con más clientela. Los locales llevan cerrados desde agosto después de que un informe técnico determinara falta de seguridad por una deficiencia en el forjado del sótano del número 1 de Hernán Cortés. Esa inspección detectó la oxidación de las armaduras de los forjados en una parte de un sótano «propiciado por la falta de mantenimiento», además de falta de ventilación y la humedad. En un principio el ayuntamiento ordenó precintar siete locales, tres corresponden a bares de copas de la plaza Albatros, pero el tercero, Ivanhoe presentó en el consistorio un informe que acreditaba que su local no se asentaba sobre ese sótano y logró reabrir sus puertas semanas después.

Desde que se detectó esa deficiencia técnicos municipales, el administrador de fincas y la comunidad de vecinos han trabajado en conjunto para iniciar las obras. En septiembre, la empresa que ejecutará la obra iniciaba las primeras mediciones, pero unas pruebas de carga y unas catas para verificar la extensión de la deficiencia e instalar un sistema de ventilación han demorado el comienzo de las obras que pretendían comenzar al mes de cerrar los locales que llevan sin actividad desde hace cuatro meses. La reparación sigue a la espera del resultado de los informes técnicos de esas pruebas, detalla Olmeda.

En ese sentido, Juan Miguel Olmeda, uno de los dueños de un local afectado por el precinto lamenta las pérdidas que ocasionará no llegar a tiempo, alrededor de 800 y 900 euros al día, y pide que se agilice la reforma. «Nos dijeron que una vez que empezaran las obras duraría 25 o 30 días, a Navidades no llegamos, los plazos están siendo muy lentos», asegura. En cualquier caso, lo que más críticas suscita entre los hosteleros es la falta de información sobre el avance de las obras. Asegura que su única vía de comunicación es el administrador de fincas. «Estamos desorientados, no sabemos nada y estamos casi a mediados de diciembre, al menos queremos saber cuándo abriremos en 2019», lamenta.