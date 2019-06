Un vendedor de cupones con fortuna

«¡Enhorabuena campeón!», le gritaban ayer a Pedro Moreno a su paso por la Cruz para felicitarlo por su último premio. No eran pocos los que paraban para envidiarle su suerte y para mostrarle sus respetos. Y no es para menos. El cacereño vendió este pasado domingo 100.000 euros del primer premio del sorteo de la OID (Organización Impulsora de Discapacitados). El boleto que repartió la fortuna en Cáceres corresponde al sorteo del 2 de junio, al número 13121 y a la serie 033. El vendedor se mostró ayer a este diario pletórico. «Siento alegría». Sobre el posible ganador no quiso pronunciarse aunque aseveró que se encontraba entre clientes habituales. «Tengo alguna idea de quién puede ser», puso de manifiesto.

No ocultó su entusiasmo por la noticia aunque no es la primera vez que reparte la suerte. «Es la tercera vez» de veinte años que lleva trabajando para la OID, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que lucha por la integración del colectivo de personas con discapacidad en la que trabajan más de 3.000 personas como Pedro. Su punto de venta cambia, recorre las calles de la ciudad, pero su epicentro se encuentra en el corazón de Cáceres. Ayer, más allá de la alegría y de las felicitaciones, al cacereño solo le preocupaba no desocupar su puesto en su punto clave, frente a la Cruz de los Caídos y la estatua de Gabriel y Galán. No vaya a ser que la suerte estuviera esperando.