Un vendedor de la Once reparte casi un millón de euros en Cáceres

Quico hoy es sinónimo de suerte. Casi un millón de euros repartió este lunes Francisco Morgado en Cáceres, el premio más alto en el sorteo diario de la Once en la capital cacereña. El cupón premiado corresponde al sorteo del 28 de octubre y al número 32962. En total, vendió dos boletos con 35.000 euros del sorteo ordinario con la particularidad de haber acertado también la serie (La paga), que suma 3.000 euros al mes durante 25 años (900.000 euros).

En declaraciones a este periódico, no oculta su “alegría”. Aún no da crédito y confiesa que no fue consciente de la gesta hasta que la dirección de la Once se puso en contacto este lunes con él para felicitarle. Lleva seis años y medio en su expositor de venta en la Cruz de los Caídos, en pleno centro, y aunque es habitual el goteo de clientes, durante la mañana de este martes la hilera ha sido más numerosa y se suceden las felicitaciones y los curiosos.

Morgado asegura que conoce a los ganadores del premio aunque no desvela su identidad: “son clientes fijos desde hace años”, sostiene y se muestra “orgulloso” porque “realmente lo necesitan”. Mientras sigue cobrando otro cupón, a ver si Quico repite la suerte.