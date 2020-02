Las ventas de la Torta del Casar aumentan un 48% en la comunidad andaluza

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Me alegro de la noticia. Felicidades! La Torta del Casar es un manjar y quien la prueba, sea de donde sea, queda “enganchado” y siempre tiene un rincón para ella. Me alegro por la empresa, por la D.O. y por Casar de Cáceres. FELICIDADES!