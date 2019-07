«Ver enterrar a tu padre es duro, pero verlo por segunda vez será desolador»

«El momento de ver cómo meten a tu padre en un nicho es muy duro, pero cuando lo tienen que hacer por segunda vez ya supera todos los límites y es desolador». Lo decía desde el cementerio municipal cacereño Alba Gómez, una hija que ayer tuvo que enfrentarse al duro trance de enterrar a su padre, de 59 años, en el camposanto de la ciudad, con el agravante sobrevenido de que el fallecido ha tenido que ser sepultado en un nicho provisional ya que el cementerio no puede ofrecer a los usuarios que optan por la cremación, columbarios en los que depositar las urnas con las cenizas de sus difuntos.

El sepelio estaba fijado para las 11.30 horas y a esa hora llegó al camposanto cacereño la urna, acompañada por la familia y amigos. El fallecido era un hombre relativamente joven y su muerte afectó mucho a sus allegados. «En un momento así solo hay mucho dolor, tristeza e impotencia», comentaba Gómez.

Además, en declaraciones a este diario recordó que a través de su aseguradora les habían comunicado que no podrían depositar las cenizas de su padre en un columbario, justamente porque no había ninguno disponible.

La hija confesaba estar destrozada por la muerte de su padre, y por todo lo ocurrido, y a pesar de haber denunciado la situación de los hechos, lo peor, añadió esta afectada, ha sido encontrarse el problema de tener que quedarse con las cenizas de su padre en su casa. Tampoco entendía la falta de planificación en el cementerio y que no se haya agilizado la obra de ampliación del número de columbarios. «¿Cómo no lo piensan antes?», aseguró. No obstante, agradeció al ayuntamiento la alternativa que les ofreció de prestarles un nicho provisional. En este sentido, Goméz destacó que hace esta serie de reivindicaciones «para que tomen medidas y nunca nadie más tenga que pasar por lo que pasamos nosotros».

Ante la falta de espacio en el camposanto, precisamente para solucionar esta carencia, desde el consistorio apuntaron que se ha ofrecido esta solución y se ha habilitado un columbario temporal, según explicaba a este periódico el concejal de Servicios Públicos, Fomento en Infraestructuras, Andrés Licerán,

De este modo, Licerán añadió que están trabajando para agilizar el inicio de la obra de ampliación para que concluya a final de año. Y el plazo de ejecución es de cuatro meses y medio. «Hemos mostrado nuestra solidaridad con la familia y nuestro compromiso de haberle dado una solución aceptable», reiteró. Solución que será para esa familia y también para otros casos que puedan producirse en los próximos días.

AMPLIACIÓN PENDIENTE / Licerán vincula el problema con la amplicación del cementerio que está pendiente de ejecutarse y que lleva varios meses de retraso. El proyecto incluye 160 columbarios nuevos, pero la obra debería haber empezado en enero para no llegar a esta situación y a día de hoy sigue sin arrancar. «Estamos tomando las medidas necesarias para exigirle a la empresa adjudicataria el inicio de los trabajos», explicó el responsable de Fomento. Añadió además la «preocupación» del gobierno local porque el número de nichos «también es escaso» y, por tanto, es preciso que la actuación se inicie de manera urgente para evitar nuevos problemas.