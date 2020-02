Vergeles asegura que reabrirá Cirugía Vascular cuando haya seguridad clínica

El consejero de Sanidad José María Vergeles asegura que la decisión de cerrar el servicio de Cirugía Vascular y de trasladar a los pacientes a Badajoz es «temporal» y que reabrirá el servicio cuando se den las condiciones de seguridad necesarias. Lleva sin actividad desde el mes de octubre debido a que los cuatro especialistas que conformaban la plantilla estaban de baja médica (desde julio, además, solo funcionaban las consultas externas y no se realizaban intervenciones quirúrgicas; no se atendían Urgencias porque ya entonces dos de los médicos se encontraban en situación de incapacidad temporal). «Que el servicio está cerrado no es nuevo ni es consecuencia de la decisión del SES, sino de que los médicos estén de baja», insistió el titular de Sanidad.

Esta situación ha sido, según justificó ayer Vergeles, la que ha llevado a que se decida cerrar el servicio. «Con la plantilla que había no se podía atender a los pacientes», insiste. El SES ha intentado durante meses contratar a especialistas que suplieran las bajas, pero ninguno ha aceptado la oferta.

Así las cosas se el Servicio Extremeño de Salud tomó la determinación de suprimir el servicio. La resolución se firmó el pasado 31 de enero y justificaba la decisión, además de por las bajas de los especialistas, porque el servicio acumulaba muchas reclamaciones, estaba desprestigiado entre la población y la estancia hospitalaria y las complicaciones pre y postoperatorias eran elevadas.

Tal y como informó este diario, para desmantelarlo se ha despedido a dos de los cuatro especialistas (los que cubrían plazas de interino) y se ha decidido amortizar sus puestos. A los otros dos, que son funcionarios de carrera, se les han modificado sus condiciones laborales para que pasen a prestar sus servicios en Badajoz. Así, tal y como aclaró ayer el consejero, una vez que estos dos reciban el alta médica se incorporarán al servicio de referencia regional ubicado en la capital pacense y al que serán derivados todos los pacientes del área de salud de Cáceres.

EL PLAN PREPARAD / Una vez que se compruebe que el estado de los especialistas puede llevar a una estabilidad en el servicio volverán a Cáceres aunque de momento solo para recuperar las consultas y la cirugía mayor ambulatoria, es decir, aquellas intervenciones que no precisan de un ingreso hospitalario.

Las Urgencias y las operaciones solo se reanudarán si se dan todas las condiciones de estabilidad. Para ello sería necesario contratar, al menos, a un cirujano más ya que con dos, tal y como aseguró en su momento el Servicio Extremeño de Salud, no se pueden mantener todas las guardias (precisamente por eso en julio se suspendieron las intervenciones y las Urgencias, ya que el servicio solo tenía en aquel momento a dos especialistas disponibles pues los otros dos estaban de baja).

No se ofrece una fecha para que Cáceres recupere Cirugía Vascular. «No sé cuándo se van a dar de alta los dos cirujanos que tienen su plaza. Ese será el pistoletazo de salida para poner en marcha este programa», añadió Vergeles. Hasta entonces el servicio se mantendrá cerrado. «Los cacereños tienen que saber que esta decisión se ha tomado por su seguridad clínica. No renuncio a que Cáceres tenga un servicio de Cirugía Vascular porque creo que Cáceres necesita un servicio de referencia provincial pero siempre que se den las condiciones de seguridad», apostilló el titular de Sanidad, que hizo estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa ofrecida en Mérida.