Vergeles: «No tenemos nada que ocultar sobre los fondos del hospital»

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, afirmó ayer que los fondos europeos destinados a la construcción del nuevo hospital se han invertido en ese centro y «no tenemos nada que ocultar». Asegura que la solicitud de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a la Junta de Extremadura de un nuevo informe para que aporte más información sobre la utilización de los fondos (el complejo hospitalario se construyó, en parte, con dinero prestado de Europa) «no tiene más recorrido». «No tiene más recorrido el tema y no afecta a nada porque el dinero está bien invertido», aseguró, haciendo referencia a que la investigación que lleva a cabo la Eurocámara no compromete al dinero que se prestó.

El Parlamento Europeo debatió el martes este asunto tras la petición del cacereño y médico jubilado, Eduardo Corchero. Durante su intervención puso en duda que esos fondos se hayan utilizado para el objetivo que se concedieron ya que, a su juicio, solo se ha construido la primera fase y no el hospital completo. Ante esto, Europa solicitó al Ejecutivo autonómico el pasado 7 de noviembre más información sobre la ejecución del hospital, pero, tal y como aclaró ayer Vergeles, la Junta de Extremadura aún no ha recibido esta petición por lo que no la ha podido enviar. La Comisión de Peticiones acordó mantener abierta la investigación a la espera de recibir el documento.

«Si existen dudas, la UE tiene mecanismos de inspección para comprobar que los fondos se destinaron ahí y que el hospital está abierto al completo», insistió. Y lamentó, asimismo, que el Grupo Popular «utilice este tema de forma partidista». Señaló que lo hace porque «le ha sentado a cuerno quemado que se abra un hospital en Cáceres».