Vergeles vuelve a tender la mano a los MIR para que se desconvoque la huelga

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Ninguno de los medios escritos y radios va a comprbar en situ, lo que ocurre en urgencias. Van a seguir tapando políticos en lugar de defender la sanidad publica. Yo estuve en urgencias, los MIR dicen la verdad, no hay médicos suficientes en urgencias y el consejero dice que no pasa nada con la huelga. Si ellos, los MIR no están, que son el 90%, quien va a atender a los pacientes. Todos los cacereñas debiéramos acompañar a las 4 a los MIR hoy.