El viaje hacia la luz de Bambikina

Decía Aute que la necesidad de ver el horizonte, de ver un poco más allá, es lo que nos salva. Cantando se despidió de él Bambikina. Lo llamó maestro. Y como de la enseñanza de los maestros siempre se aprende, el álter ego de Esther Méndez ha seguido su legado a rajatabla. Ella también ha querido ver ese horizonte en el que ha vuelto a ver la luz. Lo ha hecho con ‘Túnel’, un nuevo trabajo que firma Mad moon, el mismo sello que Delaporte.

Confiesa que este álbum ha sido su catarsis. En él habla de su travesía, una en la que la oscuridad la apartó de los escenarios un tiempo. «Siempre he escrito sobre lo que le ocurría a otros y esta vez he querido contar mi historia», relata a este diario. Se ha atrevido por dos razones. «Primero por mí, pasé una época de crisis existencial y ha sido una forma de terapia, un día cogí una libreta, escribí túnel en la primera página, me encontraba mal y poder trabajar en las nuevas canciones me ayudó, la música me ha salvado la vida una vez más, y segundo, porque quería hablar abiertamente de la ansiedad, alrededor este tipo de enfermedades hay mucho tabú, quería contar que es algo de lo que se sale y con que una sola persona se sienta identificada merecía la pena».

En cuanto al orden del disco, expone que no es casual. «Cuenta la historia desde que entré en el túnel hasta que salí». Arranca con ‘Testamento’ y ‘Todos los pájaros negros’, en los que saca miedos y cierra con ‘La increíble historia del cartón que quería ser cometa’, inspirada en un cuento que le hizo llegar su hermano y que habla «del cambio, del aprendizaje, es un poco el final de mi historia», anota. En total son cinco temas y dos de ellos cuentan con colaboraciones. «En el parón había compuesto mucho pero quería volver de forma más liviana y pensamos que sería muy bonito regresar rodeada de amigos». En el caso de DePedro, ha estado unido a la banda por amistad desde sus inicios. «Es un referente, nos ha acompañado siempre». Con él grabó el primer single ‘Fe’. En cuanto a Club del Río, reconoce que ‘Hazme llorar un río’ era «un guiño y una canción que quería cantar con ellos». «Fue muy bonito, se vinieron al estudio a las siete y grabamos a las dos de la madrugada».

Curiosamente, el lanzamiento de este último trabajo ha coincidido con el confinamiento por la crisis sanitaria y aunque parece que llega de forma pactada, cualquier coincidencia con la realidad es casualidad. «Parece premonitorio pero no ha sido premeditado». Ha aprovechado, eso sí, la cuarentena para que el público forme parte del videoclip de ‘Fe’, elaborado con fragmentos de vídeos de gente en su casa, incluso de sanitarios. Sobre la gira, ahora las fechas quedan en el aire. Ayer estaba previsto que tocara en Cáceres. «Estamos trabajando para no cancelarlas, no sabemos que va pasar, cuando sacas un disco lo que deseas es tocar los temas, pero la salud es lo primero». De momento, a seguir mirando el horizonte.