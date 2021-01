Una vida de papel

A pie de calle una retahíla de revistas y coleccionables llaman la atención de los viandantes. Es imposible no reparar en alguno. Algunos regalan cremas, otros ofrecen un bolso. «¿Tienes la botella de Ágata?», pregunta una clienta. Están perfectamente colocados. Tarda «un buen rato» en distribuirlos cada mañana. Cada uno ocupa un lugar estratégico. Hasta en tres filas. El escaparate de papel da vida y color al acerado y al tránsito habitual de decenas de cacereños por la zona en la que Guadalupe Delgado (Cáceres, 1947) regenta su emblemático quiosco de prensa, uno de los más longevos de la ciudad.

Ahora, tras treinta años al servicio del papel y de las portadas históricas, la cacereña, ya a sus 73 años, ha decidido jubilarse y echar el cierre a un negocio que su suegro Fidel García abrió tras la Guerra Civil y que ella compartió y heredó de su marido Julián. Aunque el quiosco primigenio tuvo una ubicación diferente a la del actual, a la altura la esquina entre San Antón y Parras. Ya en la década de los 90, «después de que se incendiara el Requeté», se instalaron en el lugar que se ha encontrado hasta hoy. Ahí, en el cubículo, de apenas unos metros y atestado de periódicos y colecciones ha pasado cada día de las últimas décadas. 362 días al año. Sus únicos días libres, en los que la prensa descansa --el 25 de diciembre, el 1 de enero y el Sábado Santo--. En todo este tiempo, confiesa no haber fallado ni un solo día. Y era la primera en inaugurar los días, a las 7 de la mañana ya subía la persiana par atender a los clientes, la mayoría fieles de años, que en estos días se sorprenden con la noticia de su despedida. «Me dicen ¿y dónde voy a ir yo ahora?».

Ella ha sido testigo directo de años dorados para la prensa. «A veces llegaron a dejarnos paquetes enteros, los paquetes tenían cincuenta periódicos, y se vendían, ahora dejan siete u ocho», reconoce. No se muestra tan positiva cuando habla de la actualidad. Es certera con la situación que vive el mundo editorial. «Está mal, ha bajado mucho». Detalla además que lo poco que se vende, se vende por las promociones. En cualquier caso, cuando hace balance de este tiempo, aunque reconoce «las renuncias» y «el sacrificio», asegura que ha sido «feliz». «He dado lo mejor de mí, creo que he sido una persona servicial y comprometida con mis clientes».

Será la próxima semana cuando se produzca el cierre. Su familia ya le ha hecho su particular homenaje aunque ninguno de sus tres hijos heredará el quiosco. «Esto es muy duro y tiene poco futuro», añade. Sobre lo que hará ahora en su época de descanso, anota que no lo tiene claro aún. «Pasear seguro, nietos no tiene de momento y baraja como opción inscribirse en la Universidad de Mayores. «Dejé los estudios a los 13 aunque fui al nocturno». Tendré que aprender a vivir de otra forma», concluye.