El viento desluce el día en el Paseo Alto

Los fieles a la cita en el Paseo Alto no faltaron ayer a la cita anual en la explanada por San Fabián y San Sebastián. Pero el viento no se lo puso fácil y la fiesta acabó deslucida porque parte del programa no se pudo llevar a cabo (no pudieron instalar las atracciones infantiles hinchables) o tuvo que alterarse: ni la Asociación Folclórica de Aldea Moret ni la Banda Municipal de música pudieron subir al escenario, y las actuaciones se adaptaron a la ermita por culpa del viento que soplaba en la zona. Eso restó participación a una cita para la que se habían preparado este año 1.800 roscas de anís y 150 raciones de migas que comenzaron a servirse en cuanto terminó la misa de romeros, que se llevó a cabo en el exterior del templo, como es habitual, aunque fue más breve. No faltó la mesa de ofrendas y los pinchos en la barra, aunque muchos de los asistentes no se detuvieron más de lo imprescincible para cumplir con el ritual de Los Mártires. «Ha sido una pena, porque ha faltado público», lamentaba el mayordomo de la cofradía del Cristo de la Salud, Luis Pedro Cámara.

Desafiando al frío, la familia Paniagua se resguardó tras la iglesia para cumplir con la tradición de celebrar la jornada juntos comiendo en el Paseo Alto. Iban provistos de tortillas de patatas, embutidos, langostinos... «No hemos faltado a esta cita desde que se recuperó la fiesta hace 40 años. Y hemos tenido días aún peores, con lluvia y niebla», decían apostados junto a la barandilla perimetral que les servía de mesa improvisada.