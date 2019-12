El villancico de Tree House

Navidad, época de villancicos. Cada uno recuerda el suyo, una letra de la infancia o alguno que evoque a las fiestas de otros años. Otros crean unos propios. Ese es el caso de la banda cacereña de Tree House, que ha querido sumarse a la ‘magia’ de las fechas navideñas para lanzar su single ‘Magic snowfall’. Los cacereños siguen así la estela de las bandas underground en la escena nacional, que este año han querido aportar ritmo a las navidades y han publicado temas con motivos navideños.

En el caso de los cacereños, el lanzamiento del tema se distribuye en un formato de lyric video, que ya está disponible en abierto en Youtube. Fue en 2018 cuando el grupo formado por Pablo Yuste (guitarra/voz), Samuel Batle (bajo/coros) y Sergio Moreno (batería/percusión) lanzó su primer LP The Wind And The Feather y de manera simultánea el videoclip de Closer, single del álbum. La presentación oficial fue en sala Boogaloo de Cáceres, espacio que les vio nacer en 2016. En 2017 lanzaron un EP Doors and windows. Desde entonces y después de tres años como formación, han ofrecido conciertos por el territorio nacional y han pasado por escenarios tales como el del festival Womad de Cáceres, el Festival Gigante o gira por establecimientos FNAC del país. En este tiempo, se han alzado con el concurso Guoman de Guareña 2018, el III Certamen Extremeño de Videoclips del Escenario Amex de Cáceres y han sido finalistas en el concurso Ampudia Apoya a la Música. G. GUERRA