El Hospital Virgen de la Montaña aplaza su reapertura por la estabilización de los contagios

El hospital Virgen de la Montaña se quedará en espera. Aplaza su reapertura debido a la estabilización de los contagios en Cáceres. Así lo confirma a este diario el Servicio Extremeño de Salud (SES), que pone de manifiesto que «si los datos continúan siendo los de los últimos días, la apertura no va a ser necesaria en las próximas semanas». No obstante, el SES hace hincapié en la «cautela» debido a que de momento la presión asistencial no ha aumentado pero la situación puede ser cambiante en cuestión de días.

El centro sanitario, ubicado en el corazón de la ciudad, había sido reacondicionado y equipado en las últimas semanas y se había sometido a obras de mejora para asegurar un tramo del inmueble y abrir en el caso en el que los datos de la pandemia empeoraran en este último mes. Tal y como publicara ya este rotativo, ya se había preparado la segunda planta, donde se han habilitado 49 camas, y ya se había contratado al personal: 10 médicos, 21 enfermeras, 26 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), un supervisor de enfermería, 12 celadores, tres pinches de cocina y seis técnicos de mantenimiento.

Hasta el momento, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, había insistido en que el hospital se reabriría pero no había precisado la fecha exacta. La idea de reabrir venía motivada también ante el aumento de presión asistencial en Badajoz o Mérida y el objetivo es disponer de camas para trasladar a este hospital paciente de estos lugares.