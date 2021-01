El Virgen de la Montaña solo acogerá a enfermos covid del área cacereña

Hacia las doce del medio día comenzaron a llegar ayer los primeros pacientes al hospital Nuestra Señora de la Montaña, que abrió sus puertas por segunda vez para atender a enfermos de coronavirus. Durante la mañana llegaron hasta este edificio diez ingresados, trasladados por dos ambulancias y custodiados por la Policía Local, desde el San Pedro de Alcántara, donde se encontraban hospitalizados hasta ahora. Transcurrió con normalidad.

Los traslados se rigen, tal y como confirma Sanidad, únicamente por criterios médicos. Así, según los especialistas, hasta este centro sanitario se trasladarán sobre todo «ingresos epidemiológicos». Es decir, personas de avanzada edad que ya no necesitan atención hospitalaria porque su estado ha mejorado, pero cuya PCR continúa siendo positiva y, al estar viviendo en una residencia de ancianos, no pueden regresar a ella hasta que la prueba sea negativa. En la misma situación, a pacientes que residen en sus domicilios, se les da el alta hospitalaria y continúan con su aislamiento en sus casas. También se llevarán hasta el Nuestra Señora de la Montaña a aquellos enfermos que, por sus patologías o diagnóstico, no pueden ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ya que este hospital carece de ella.

Los facultativos subrayan, no obstante, que en el Nuestra Señora de la Montaña van a recibir la misma asistencia sanitaria que tendrían en el San Pedro de Alcántara, entre otras cosas porque su atención va a depender de los especialistas de este otro hospital. En el Provincial habrá entre dos y cuatro médicos (dependiendo del número total de ingresados) de las especialidades de Medicina Interna, Neumología y Geriatría. Hay también 11 enfermeros (se han contratado 21 pero de momento no se requiere la presencia de todos) y 16 Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería (Tcaes).

En la segunda planta

En el Nuestra Señora de la Montaña se han preparado de momento 20 camas (en un solo día se han ocupado la mitad) aunque estarán disponibles hasta 49 por si fuera necesario. Todas están ubicadas en la segunda planta. Eso sí, tal y como confirma Sanidad, hasta este centro hospitalario está previsto de momento trasladar solo a pacientes del San Pedro de Alcántara; no vendrán de otras áreas de salud como se sugirió en noviembre.

La actividad asistencial en el hospital Provincial convivirá con las obras que se están realizando para acondicionar el Punto de Atención Continuada (PAC) y otros espacios, donde se reubicará el centro de salud Zona Centro. Según confirmó ayer Sanidad, los trabajos no afectarán a la actividad sanitaria ni la llegada de pacientes entorpecerá esta actuación, que seguirá su curso normal

Es la segunda vez que la gerencia del área de salud recurre a este hospital durante esta crisis sanitaria. La primera fue en el mes de marzo (estuvo abierto hasta el mes de mayo), en pleno confinamiento, cuando el San Pedro de Alcántara se desbordó en cuestión de días. Entonces desde la Junta de Extremadura llegaron a referirse a él como el «Ifema de Extremadura». Lejos de las comparaciones, lo cierto es que por segunda vez su disponibilidad ha vuelto a suponer un alivio para el San Pedro de Alcántara y sus especialistas.

Aún así, su apertura denota que la situación vuelve a parecerse a la de marzo. Ayer había en la capital cacereña 110 hospitalizados (tres más que el domingo); de ellos, 89 están en planta en el San Pedro de Alcántara, diez en el Nuestra Señora de la Montaña y 11 en la UCI (dos más que la jornada anterior). Pese a los traslados, la ocupación continúa siendo elevada en el San Pedro de Alcántara, donde se utilizan en estos momentos cuatro plantas únicamente para coronavirus: la primera, la segunda, la octava y Geriatría. Los pacientes no covid de estos servicios se han trasladado al Universitario, que está libre de covid.

La UCI, saturada

También es elevada la ocupación de la UCI de este centro hospitalario. En el San Pedro de Alcántara hay doce camas de intensivos y ayer había 11 ingresados en esta unidad. No supone un problema, ya que está disponible la UCI del nuevo hospital, donde hay capacidad para 25 camas más. Hasta el momento no ha sido necesaria su utilización y los ingresados en UCI se mantienen en el San Pedro de Alcántara, que se ha convertido en una semana en una unidad exclusiva de coronavirus. Los pacientes no covid se han trasladado también a la UCI del Universitario (hasta ahora convivían en esta unidad enfermos infectados y no infectados porque cuenta con boxes perfectamente aislados mediante acristalamientos).

Mientras tanto, la incidencia acumulada en la capital cacereña continúa al alza y por primera vez supera los mil casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. En concreto, según los datos de Salud Pública, esta tasa era ayer de 1.026,78 casos y de 498,30 a una semana. Es la incidencia más alta de las tres grandes ciudades de la región. Han bajado, eso sí, los nuevos positivos. En las últimas 24 horas se han notificado en el área de salud 47 (casi cien menos que el día anterior) de los que 22 corresponden a la ciudad de Cáceres. Aquí, en lo que va del mes de enero, se han registrado 618 contagios; 1.270 en el área de salud.