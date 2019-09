Visibilizar una realidad

¿Por qué la diversidad provoca desigualdad? Es la pregunta que se hacen cada día los jóvenes del colectivo Chrysallis que han relatado a este diario su lucha para defender sus derechos y combatir la discriminación que sigue extistiendo. La raíz del problema es que, en todos los países del mundo, ya sea de una manera más sútil o más brutal, aún hoy se restringen los derechos de las personas trans* (término paraguas que alberga todas las identidades) y eso ahonda la desigualdad en todos los ámbitos, desde el social al sanitario, en donde existe un déficit de prestaciones.

Los disturbios de Stonewall marcaron el inicio de la revolución del colectivo LGTBI, que lideraron precisamente mujeres transexuales y racializadas, quienes a su vez, son las personas más castigadas dentro del colectivo trans*. La falta de visibilidad que se ha dado a lo largo de la historia, permanece en la actualidad, como evidencia que en una lista creada por un diario nacional en la que se recogían los diez referentes más influyentes en el mundo de las artes en España, únicamente cinto integrantes de ese elenco eran trans*. Paradójicamente, aunque cuanto más aumenta el desarrollo lo lógico sería que más aumentara también la igualdad, la discriminación persiste y la desinformación sobre la transexualidad sigue latente en la sociedad.

Yago, Dani, Lara y Víctor, miembros de la asociación estatal Chrysallis que lucha por los derechos en la infancia y adolescencia. Han tenido una historia distinta e incluso han perdido personas por el camino o se les ha cuestionado en algún momento. Pero una cosa sí tienen en común y es lo que han ganado: su libertad y lao que se denomina euforia de género.

«A los 16 o 17 años sabía lo que me estaba pasando pero me sentía confuso hasta que tuve enfrente alguien trans* y empecé a investigar sobre ello», revela Lara, que como sus compañeros, no lograba «poner nombre» a lo que era hasta que conoció a referentes con los que se sintió «totalmente identificado». Con esto subraya la importancia que tiene que las personas del colectivo tengan presencia en todas las esferas, incluyendo, los medios de comunicación, en donde solamente, a día de hoy, se encuentra la cómica y ‘youtuber’ Elsa Ruíz, colaboradora del programa de Cuatro de Risto Mejide, ‘Todo es Mentira’. Es determinante que haya espejos positivos en donde se puedan ver reflejados en cualquier disciplina y es necesario construir referentes en escenarios donde son tan escasos. «Es vital que estas personas destaquen, no por ser trans* en sí, sino por el trabajo que realicen», recalca Yago. Porque, a juicio de Víctor, «es muy duro pasar por esto sin tener ninguna referencia al respecto».

Un largo camino

«Queda mucho camino por delante», resumen estos jóvenes, que consideran «muy grave» la información tan desvirtuada que existe aún sobre el colectivo y la estigmatización que prevalece en la sociedad, que alimenta el rechazo y la exclusión social en muchos casos. Dani es un ejemplo de esto: «mi madre se imaginó cien mil cosas en el momento en el que se lo dije aunque ninguna ha ocurrido en verdad», cuenta. «Pensó que me quedaría sin casa, sin trabajo... y todo es mentira. Las personas trans* viven sus vidas de manera normal. Por eso es tan importante que en cualquier ambito estén presentes», apostilla

«El punto clave en todo es la familia», destaca Yago, que ve una diferencia «enorme» entre las personas a las que se les acepta en casa y las que no: «lo pasan realmente mal», reconoce.

La familia puede ser el sostén más importante en muchas ocasiones. «A mi madre le costó aceptar la idea de que no me conocía realmente como pensaba. Es a la que más le ha costado pero también es quien más me ha ayudado sin lugar a dudas», cuenta Dani. Y Lara apostilla: «si tu entorno más cercano está de tu lado, todo va sobre ruedas». Aunque eso no evita el juicio externo al que creen que permanentemente se les somete y que se combate con grandes dosis de «inteligencia emocional»

¿Y dónde estaría la clave para terminar con esa desigualdad? Pues como en cualquier otra desigualdad social, recurriendo a la herramienta más potente, la educación, para mostrar que la biología es mucho más diversa de lo que se ha mostrado en los libros de texto. Porque estos jóvenes consideran que solo la formación e información en este área, especialmente a todas aquellas personas que van a formar parte de su entorno durante momentos tan complicados como la transición. «Tener que pasar por las entrevistas de los psicólogos ha sido lo más duro de mi transición. No sienta nada bien que te estén juzgando personas a las que no conoces de nada», confiesa Dani.

El pasado abril se aprobó el protocolo sanitario de atención de personas trans* en Extremadura, elaborado por el SES y en el que participoó Chrysallis. Este protocolo no obliga a que las personas tengan que pasar por el psicólogo o psiquiatra, como le pasó a Lara, quien reconoce que tuvo «mucha suerte en ese sentido»,

«Otro problema que persiste es el afán por genitalizarlo todo mucho cuando no debería de ser así. Hay que dejar de genitalizar la transexualidad y todo en general. No debemos ponerle género a las cosas», manifeiesta Dani.

¿Qué han ganado?

Pero si bien es cierto que el camino que les ha traído hasta aquí no ha estado exento de momentos difíciles, también les ha reportado momentos buenos que creen que son muy similares. «Ganas confianza porque puedes desenvolverte como realmente eres. En términos generales incluso caminas más erguida porque ya no tienes nada que esconder, porque el ‘asunto’ que llevabas sobre las espaldas está ya resuelto. Y sientes mucha libertad, mucha euforia de género», destacan estos jóvenes que reconocen el papel que colectivos como Chrysallis tienen en la normalización y el apoyo que eforecen a personas como ellos. En Cáceres hay ocho familias asociadas al colectivo de las más de 1.200 que son a nivel nacional. «Todo lo que sé, y todos los referentes que conozco ha sido gracias a Chrysallis», dice Dani.