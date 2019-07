«Es inhumano seguir aquí, vivimos entre basura y ratas». Esta es la denuncia que hacen los vecinos del número 8 de Germán Sellers de Paz sobre el estado del bloque en el que viven. Los residentes lamentan que el edificio se encuentra en condiciones insalubres y piden una solución. Este diario visita el edificio para constatar los problemas que acusan, entre ellos se encuentran el exceso de suciedad y que no hay luz en las zonas comunes.

Ángel Bejarano lleva en el piso veinte años y sube las escaleras hasta el tercero a oscuras. Se acompaña de la linterna del móvil. Está aquejado de dolencias a sus sesenta años y critica que el ascensor no funciona desde hace meses. Ha tenido que instalar una barrera de madera para evitar que las ratas se cuelen en las viviendas. A la altura del ascensor, lucen las paredes de la entrada atestadas de grafitis y los trasteros y los patios comunes son inaccesibles debido a que se han convertido en vertederos. Esta acumulación de residuos provoca la proliferación de roedores y cucarachas en los pisos y otros problemas sanitarios. «Si hacen una inspección, el bloque no pasa los controles, no se puede vivir en estas condiciones, te da vergüenza invitar a la gente a casa, no llega ni el correo, yo si pudiera me habría ido de aquí, pero con lo que cobro no puedo, solo pedimos que hagan algo», sostiene Bejarano.

Este bloque es propiedad de la Junta de Extremadura. Preguntada por este asunto, la Consejería de Vivienda alega a este diario que no le consta ninguna denuncia al respecto y apunta que hace años se actuó en ese mismo edificio para acondicionar una zona común. También hace años la Junta intervino en algunos bloques de viviendas de promoción pública para resolver incidencias similares y barajó opciones «para obtener soluciones a este problema recurrente» como el que denuncian ahora los vecinos.