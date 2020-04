Vox presenta una iniciativa en el Congreso para blindar la Cruz de los Caídos de Cáceres

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Yo pensaba que este pais se merecía a politicos que arrimen el hombro en unas circunstancias tan extraordinarias. Pero nuestra clase politica, y especialmente algunas de este espectro político, representada aqui por la hermana de la ex, a quien pagamos un sustancioso sueldo de varios miles de euros al mes por no hacer nada, se debería dedicar en estos dias -al menos- a no molestar con estas chorradas. A ver si se centran, que tiempo tendrán para demostrar su ideología.