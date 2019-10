Vox se reorganiza en Cáceres con una nueva gestora

Vox cuenta con una nueva gestora en la que Magdalena Nevado sigue al frente como presidenta. Es una reorganización que se ha afrontado en septiembre tras un verano turbulento con una denuncia en la comisaría por un delito contra la protección de datos por la utilización del nombre de afiliados que estaban en la base da datos del partido (está en fase de investigación), expedientes disciplinarios, dimisiones y denegaciones de afiliaciones definitivas e incluso con la decisión de la dirección nacional de suspender y paralizar temporalmente las redes sociales y las cuentas de correos del partido en la provincia de Cáceres.

En Cáceres se ha expulsado en este tiempo a cinco afiliados, a tres de ellos se les ha denegado la afiliación definitiva y otros dos han quedado fuera de la formación tras un expediente disciplinario, además hay otros dos expedientes abiertos. Esta reorganización se está haciendo a nivel nacional «y el partido está dejando de contar con aquellos afiliados que hacen daño a Vox», según aseguró ayer Nevado.

En Cáceres no hay un comité provincial, no se llega a los 500 afiliados, son 384, motivo por el que en la provincia se cuenta con una gestora de cinco miembros, en la que, además de Magdalena Nevado, están Román del Amo, Juan Cueto Eizaguirre, David Vaquero y Eduardo Navas.

Vox «se está reorganizando y no se está contando con gente que es extrema, no queremos a personas conflictivas, ni a aquellos que se les pueda relacionar con todo aquello que dicen de nosotros y que no es cierto, aquí y en España se está localizando a personajes de este tipo y no los queremos», detalló Nevado.

MOCIÓN / Por otra parte, la presidenta de la gestora mostró ayer su apoyo a la moción que el concejal de su formación en el ayuntamiento, Teófilo Amores, presentará al próximo pleno ordinario. En la misma se pide cambiar el nombre de calles y que un 70% de estas modificaciones de denominaciones sea para recordar a personas que han tenido una relación directa con la ciudad y que se haga «procurando un razonable y ponderado equilibrio entre las dedicadas a mujeres y hombres». En la exposición de motivos de la propuesta se hace mención a «la brutal disparidad» que hay entre calles dedicadas a hombres y mujeres, precisando que solo un 0,30% están dedicadas a cacereñas.

«La moción que ha presentado la han querido confundir con la ideología de género o con el feminismo supremacista, que nosotros sí denunciamos, pero en esa moción no veo la polémica, no es una propuesta que vaya en contra de los ideales del partido», manifestó Nevado, que insistió en que no está en contra de la moción.

«Ni la avalo ni la dejo de avalar, a mí me parece bien que a él le haya salido de ojo -que apenas haya calles dedicadas a mujeres-, lo que no entiendo es por qué se quiere sacar este asunto de madre». «No vamos a pedir que se retire porque la moción no va en contra de la ideología del partido», agregó.