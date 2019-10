Zascas a la señalización en Cáceres

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:



Lo de los semáforos es de traca. Como el naranja está siempre en intermitente para los coches, véase la Ronda Norte, cuando cambian a rojo realmente es imposible saberlo y te los saltas, no por falta de atención, sino por falta de indicación correcta. No es la primera vez que veo a alguien de afuera llegando a un paso de peatones, con rojo para ellos, que al ver el intermitente, se para y les deja paso. Cáceres is diferent.