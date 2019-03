8.000 personas piden la patatera en el día grande de los malpartideños

Los quintos visitaban las casas cada martes de Carnaval para pedir alimentos para el fin de fiesta y en su recorrido no recaudaban más que kilos de patatera, la vianda más asequible para los hogares malpartideños. Lo que se conocía como la pedida en un principio pasó a llamarse la pedida de la patatera y ahora es una de las fiestas más reconocidas en la localidad. Ayer Malpartida de Cáceres volvió a celebrar su día grande del Carnaval y ahora ya no solo involucra a los quintos y logró reunir a 8.000 personas, una cifra ligeramente menor a la del año anterior debido a la lluvia. En cualquier caso, centenares de malpartideños se congregaban a media mañana en la plaza ataviados con traje de época. Frente al ayuntamiento María Barriga, que asiste cada año junto a sus amigas. «Nos encanta la fiesta», aplaude. «Bailamos y compartimos lo que traemos con todo el que pase», anota. Si hay algo que caracterice a la jornada de convivencia es que prima la hospitalidad con los asistentes no solo de la región, sino de otros puntos de España como Galicia o Madrid.

También este año la fiesta contó con la presencia de la consejera de Medioambiente, Begoña García Bernal, y el subdelegado de Gobierno, José Antonio García Muñoz. Tras el saludo del alcalde, Alfredo Aguilera, arrancó el desfile por las calles del pueblo. Aguilera dio la bienvenida a los asistentes e instó al sentido común en la celebración. Este año la organización ha reforzado la limpieza y la seguridad para evitar incidencias como los del año pasado. A la hora de cierre de este rotativo, la jornada había transcurrido sin incidentes destacados según Dya. El pasacalle recorrió la localidad con 5.000 personas acompañadas de las charangas y en Los Arcos se repartieron alrededor de 2.500 raciones de patatera. La fiesta, que ha reconocido este año a Atrio y al club La Paz con sus premios, continuó con la romería popular en la localidad y con la discoteca móvil. Todo para disfrutar de la celebración porque, según apuntan los malpartideños, «la vida son cuatro días y uno es la patatera».