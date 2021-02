El Carnaval Romano ilustrará el cupón de la ONCE del próximo 13 de febrero

El Carnaval Romano de Mérida ilustrará el cupón de la ONCE del próximo sábado, 13 de febrero, con motivo del 40 aniversario de este evento. Este cupón, que ya está a la venta, fue presentado ayer en el Ayuntamiento de Mérida por el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por el director territorial dela ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias. En su intervención, Osuna destacó que, gracias a la ONCE, el Carnaval Romano «se va a promocionar en toda España» con una imagen de una de las agrupaciones, en concreto el Coro Menos es más, en el Pórtico del Foro.

Según destaca el consistorio en nota de prensa, el primer edil agradeció a la ONCE que se acuerde de la ciudad a la hora de ilustrar sus cupones, como ya ocurriera con el Festival de Mérida o como la Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Por su parte, Iglesias agradeció al ayuntamiento su colaboración «y disposición para que en nuestros cupones salgan reflejadas las celebraciones más singulares de la ciudad», al tiempo que recordó que, en este sorteo serán 5,5 millones de cupones que estarán en los bolsillos, carteras y bolsos de toda España.

Por otra parte, el documental #SoyCarnaval repasará los 40 años del carnaval a través de sus protagonistas, ya que ofrecerá 31 entrevistas en varias localizaciones como el ayuntamiento, el templo de Diana, el Parador o el Palacio de Congresos en 14 sets de rodaje. Se trata de una coproducción de Andaman + Dimentia, encargada por el ayuntamiento, que se ha estado grabando en distintas localizaciones y que se estrenará el próximo martes, 16 de febrero, a las 22.15 horas en Canal Extremadura. El documental aplica una «mirada plural» sobre el carnaval buscando «respuestas directas, únicas y emocionales en el motor y en el corazón mismo del evento», como son sus protagonistas.