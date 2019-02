Compás murguero sobre las tablas

Después de la celebración de dos jornadas de la fase preliminar del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (COMBA), ya se puede afirmar que el López de Ayala ha alcanzado la temperatura óptima que lo convierte en un entorno amable para las agrupaciones. Porque es cierto que hasta que el COMBA arranca definitivamente, cada año, se percibe una moderada frialdad en el teatro noble de la ciudad. Una frialdad que, ciertamente, es difícil de explicar, porque todos los grupos dan lo mejor de sí sobre las tablas, y el público les suele responder con entusiasmo. Pero, en fin, esto forma parte de esos misterios sin resolver que, también, le dan personalidad a la fiesta.

YO NO SALGO / La murga encargada de abrir la noche será Yo No Salgo (YNS). El año pasado se presentaron ante el público interpretando el papel de nuevos ricos. Se definían a sí mismos como ‘Los putos amos’, y no era para menos, porque les había tocado la lotería y tenían tanto dinero que ya no sabían ni dónde invertirlo o malgastarlo. Y lo cierto es que se percibía, a la legua, que su riqueza era sobrevenida y no fruto del esfuerzo ni del trabajo, porque a su evidente tendencia derrochona se añadía un sentido de lo estético bastante difuso, el gusto por lo superficial y un carácter tremendamente caprichoso. En los últimos años, YNS ha destacado por ser una de las agrupaciones más gamberras de todas las que se encuentran en activo. Esta noche presentarán su creación más reciente, a la que han bautizado como los Paz Pandilla, y sobre la que no han querido adelantar nada, salvo que solo aspiran a «salir vivos» (sic).

AHORA ES CUANDO / Después de la actuación de la murga Yo No Salgo, llegará el momento de que salten a las tablas del López de Ayala los chicos de Ahora es cuando, una de las agrupaciones que debutan en esta edición del COMBA. El grupo está integrado por 18 componentes, incluyendo a figurantes y a algún miembro de la murga que no podrá subirse al escenario. Sus nombres son: Pablo Pérez, Miguel Ángel Sánchez, Josele, Miguel Gutiérrez, Moises, Luis Corby, Gusy, Pablo, Polo, Javi, Álex, Mario, Pedro, Marcos, Manolo, Javi y Yeyo. Del proyecto con el que debutarán se conoce su nombre, Ahora es cuando nos hartamos a pajas, así como que en su repertorio habrá «crítica ácida y con humor» y que en su presentación habrá referencias y guiños a gran cantidad de personajes famosos.

LOS WATER CLOSET /Antes del descanso, llegará el turno de Los Water Closet, vigentes campeones del concurso de murgas. El año pasado hicieron las delicias de público, jurado y crítica encarnando al sumo hacedor. Su actuación estuvo barnizada por esa forma de entender el humor tan particular que tienen. Se cumplen ya muchos años desde que el público conectó con el modo en que entienden el carnaval y desde entonces no han defraudado las altísimas expectativas que la afición deposita en ellos. Los Water conforman una murga muy sólida, en cuanto al grueso de componentes que integran sus filas y en cuanto a que tienen un estilo musical e interpretativo muy consolidado. El proyecto que estrenarán esta noche se presenta con el nombre de Saber y Ganar. Y sus miembros adelantan que, como siempre, su actuación estará muy vinculada al tipo que encarnan, pero que también habrá guiños a temas sociales y a personajes de actualidad.

MURGUER QUEEN / Tras el intermedio se producirá el regreso a las tablas de la murga femenina Murguer Queen. El año pasado no pudieron presentar un nuevo proyecto en el concurso de murgas, por lo que no se pudo ver actuar a sus componentes en el López de Ayala. Pero este año vuelven con la misma ilusión de siempre y con fuerzas renovadas. Nadie habría de equivocarse a la hora de juzgar a esta formación, porque, aunque no estuvieran presentes en la edición más reciente del COMBA, cuentan con una dilatada trayectoria, que las dota de una gran experiencia. En sus años de participación en el certamen carnavalero han interpretado numerosos papeles, como el de Eduardo Manostijeras, azafatas, maestras, o jugadoras de rugby, y han llevado al escenario hasta una representación paródica de Alicia en el país de las maravillas. Durante su última participación (2017), presentaron un proyecto bautizado con el nombre de Déjalo que ya lo recojo yo. Y esta noche volverán al López para demostrar al público que Las Murguer salen del callejón.

LA MASCARADA / Después del retorno a las tablas de Murguer Queen, llegará el momento de ver y escuchar a uno de los grandes clásicos del carnaval de Badajoz. Porque la murga almendralejense la Mascarada es ya uno de los grupos míticos del concurso de murgas. No en vano es, a día de hoy, la murga foránea aún en activo que más años lleva participando en el COMBA. Y se da la circunstancia añadida además de que durante esta edición del certamen carnavalero sumará su vigésima participación en el COMBA. A la celebración de tal hito dedicarán el primero de los pasodobles de Agárralo como puedas, que es el nombre del proyecto que presentarán esta noche.

OTRO QUINTO, POR FAVOR / La murga encargada de cerrar esta penúltima sesión de la fase preliminar será Otro quinto, por favor. Por si alguien anda despistado y no logra identificar al grupo, hay que aclarar que esta agrupación cambia de nombre cada año en función del tema en que basa su proyecto. Desde que sus veteranos miembros fundaron la nueva murga, resultante de la unión de componentes de los Niños y los Murallitas, han actuado en el COMBA como La Leyenda de la Nave de los Desertores, como Esto está Ganao, y como los Jediondos. Y el de Los Jediondos fue precisamente el último de los tipos que exhibieron sobre las tablas de un teatro que se volcó con ellos, a pesar del carácter huraño y oscuro del personaje que interpretaban.