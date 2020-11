Extremadura es una comunidad cuasi tercermundista en cuanto a movilidad de pasajeros en transporte público, tanto dentro como fuera de nuestro límites comunitarios. En tren imposible, ni está ni se le espera.

Y en autobús, es lamentable ver como en el último año y medio no solo no hemos mejorado las prestaciones sino que hemos perdido servicios: horarios más reducidos, menor número de rutas, estaciones de autobuses fuera de servicio, falta de canales de comunicación e información, etc.

Hablar con las compañías es misión imposible, hablar con la administración competente es igualmente complicado. Cuando se tiene la suerte de que las primeras descuelguen el teléfono el trato es desabrido, hosco.

Cuando, por fin, atinas con la persona competente dentro de la Administración, solo hay justificaciones inconsistentes, argumentos insustanciales, manifestaciones de buenos propósitos que suenan huecos y vacíos.

No es normal tener todas las estaciones cerradas; no es normal que en las páginas web de las empresas de transportes (LEDA, ALSA) aparezcan y desaparezcan horarios de diferentes rutas, no es normal que, por ejemplo, en el teléfono de información de Plaza de Armas (estación de autobuses de Sevilla) una vez te informan de los horarios Sevilla-Extremadura te digan a continuación que confirmes dichos horarios con la empresa pues suelen hacer cambios sin previo aviso; no es normal que compres un billete on line y el autobús no pase por el lugar de origen del billete comprado; no es normal que pagues las tasas de una tarjeta de transporte subvencionado y no puedas disfrutar de su descuento porque no hay ventanillas abiertas ni la compra on line permita aplicar el descuento (las TIC´s, eso que tanto predica la Junta que debemos conocer, manejar y usar: consejos vendo que para mí no tengo).

La respuesta por parte de la Junta: estamos trabajando en ello. Por parte de las empresas: colgarme el teléfono en alguna ocasión. Y mientras tanto, ¿qué hacemos los ciudadanos extremeños? Agachar la cabeza, retorcernos las manos y aguantar. Ni los santos inocentes… Así nos va.