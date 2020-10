Andan diciendo por ahí los hosteleros que vayamos a cenar a las 8 de la tarde para salvar sus negocios. Qué duda cabe que no será por falta de ganas pero lo cierto es que el singular horario laboral español lo hace harto difícil. Y digo lo de singular porque es en España donde la jornada laboral termina más tarde de todo nuestro entorno. Siempre nos dijeron que por aquello de las altas temperaturas que se dan en estos lares no hacía viable tal coyuntura.

Sin embargo no hay que ir muy lejos para darnos cuenta de cómo se las gastan nuestros vecinos portugueses, del mismo modo que italianos o griegos con un horario que, como poco, permite una mejor conciliación familiar que tanto se echa en falta. Vamos, que no es excusa el calor para salir a mediodía cuando en esos países aprieta tanto o más que en España. Digo yo que quizá sea el momento para modificar tan particular horario si es que, ahora que parecen estar por la labor, sindicatos y empresarios pudieran ponerse manos a la obra en ello.