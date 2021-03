El confinamiento de los mayores

Hace 8 días que el consejero Vergeles anunció que las siguientes medidas de flexibilización las tomarían sobre las residencias de mayores. Según sus palabras: «Los residentes llevan confinados durante demasiado tiempo, lo que ha influido en un deterioro cognitivo y funcional». Anunciaba: «Permitir las visitas de forma segura y permitir salidas terapéuticas, sin duda ninguna, van a traer alivio a esa parte de la población que peor lo ha estado pasando durante toda la pandemia» y lo justificaba: «La esperanza de la vacunación ya se puede ver reflejada en nuestras residencias».

Si todo esto es cierto, y no puedo estar más de acuerdo, no entiendo qué ha ocurrido en esta semana para que la Consejería de Sanidad no haya anunciado nuevas medidas que terminen con el confinamiento de los residentes en residencias. Nuestros mayores tienen derecho a recuperar un poco de lo mucho que han perdido en este año de pandemia. Año que, para ellos, sí que ha sido de verdadero confinamiento.

Los familiares, aunque entendemos que la prioridad es protegerles, asegurar su salud, reclamamos que no se olviden tanto sus necesidades psicológicas como las afectivas. Es urgente, y la situación epidemiológica de nuestra Comunidad lo permite, así como la inmunidad que nuestros familiares han adquirido con las vacunas, que se normalicen las relaciones familiares, así como las salidas regulares de las residencias, que devuelvan cierta normalidad a sus vidas. Con todas las medidas de prevención que sean necesarias, el recuperar sus relaciones familiares, así como ciertas actividades básicas, fuera de las residencias, son imprescindibles. No podemos condenarles a un indefinido aislamiento. Además de ser injusto, va en contra de esa salud que queremos asegurarles.

Y es que si, con los datos actuales en Extremadura, esa «normalidad» no se consigue, tendremos que dudar si los sacrificios de la sociedad habrán merecido la pena.