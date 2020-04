La docencia de Schrodinger

Hace un par de años la Universidad de Extremadura fue noticia a nivel nacional, el error de un funcionario y la filtración de varios exámenes de la EBAU desembocó en la repetición de los mismos, obligando a más de 4.000 alumnos a examinarse de estas pruebas sin ser ellos responsables de dicho error, pagando justos por pecadores.

Hoy estos alumnos, entre los que me incluyo a título personal, somos universitarios. Una comunidad con unos 25.000 miembros en Extremadura, a la que usualmente se le suele tildar de vagos, y que una vez más ha sido dejada de lado por parte de instituciones gubernamentales, por los propios sindicatos estudiantiles que planteaban medidas irreales y que han demostrado una total ineficacia, y por medios de comunicación centrados en dar más visibilidad a luchas entre políticos u asuntos irrelevantes que a los problemas sociales. Somos conscientes de las medidas que se están tomando con cursos inferiores tales como la primaria, secundaria y bachillerato. Entonces ¿qué pasa con nuestra Universidad?

Madrid tomó la delantera el 10 de marzo suspendiendo las clases temporalmente. Para el día 3 de abril más de una treintena de Universidades dictaminaron suspender la docencia presencial el resto del curso, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Universidades. La Universidad de Extremadura no se encuentra entre ellas. Comienza la incertidumbre. Los estudiantes extremeños recibimos con diez días de retraso algo que ya era conocido en el resto del país, el 13 de abril se produce el comunicado que esperábamos, pero sin información sobre los exámenes. Sigue la incertidumbre. Tres días después se produce un nuevo comunicado sobre las fechas de exámenes, no sobre cómo se realizarán estos. A día de hoy seguimos sin saber cuáles serán los nuevos criterios de evaluación. 17 de abril, la incertidumbre continúa

Las nuevas fechas son del 3 al 20 de junio en convocatoria ordinaria, y del 6 al 23 de julio en la extraordinaria. Piénsenlo. Más de 100 alumnos en una sala realizando un examen un 23 de julio, en pleno verano, en Extremadura. Sólo por priorizar que estos exámenes sean presenciales. Esta situación se torna más problemática para aquellos alumnos que necesitan el verano para trabajar y así costearse la carrera, porque recordemos que hay un piso y unas facturas que pagar.

La Universidad de Extremadura no entiende que esta pandemia no es algo pasajero, que este situación va a continuar y es probable que se produzca un rebrote, que justo en este momento, cuando existe un leve repunte de contagios, una institución de tal calibre no puede presentar semejante comunicado para apurar plazos y defender a capa y espada la presencialidad de sus exámenes, por el simple hecho de no aceptar que no pueden adaptarse a estas circunstancias, por no hacer autocrítica de una mala gestión. Es un parche para ganar tiempo.

Subir archivos PDF no es dar clases. Realizar un trabajo, tras otro y tras otro no es dar clases. Mandar innumerables correos sobre contenido que se ha olvidado incluir en los ya mencionados PDF no es dar clases. Obvio que existen profesores que muestran una verdadera vocación por su trabajo y que de verdad se preocupan por el alumnado, son la excepción que confirman la regla, no es normal toparse con ellos. Este es el pensamiento que todos, absolutamente todos compartimos, ya que es lo que hemos vivido en este mes de “enseñanza online”. Todo esto emana de una incompetencia brutal por parte de la comunidad docente, de profesores que no han dado señales de vida durante todo este tiempo, que han desatendido aún más a su alumnado, de profesores que no están dispuestos a reducir temario aunque nos encontremos en una situación tan complicada, de profesores que no han dado ni una sola explicación nueva durante este mes y que viendo la situación en la que nos encontramos se van a apresurar a terminar el temario de la asignatura en el poco tiempo que nos queda para poder lavarse las manos y dar por aprendidos unos conocimientos que no hemos adquirido.

No estamos reclamando aprobados generales o la suspensión de exámenes. Necesitamos una verdadera docencia online, no una docencia que la UEx se empeña en decir que se está impartiendo correctamente pero que nosotros no tenemos conocimiento sobre ella, una docencia de Schrodinger. Son necesarios unos criterios de evaluación adaptados a la situación que vivimos, una plataforma online (Campus Virtual) que no colapse cuando se alcance un determinado número de alumnos que acceden, que también ha generado críticas entre los propios maestros, unos profesores que vean más allá de su asignatura y no perciban como un problema dar más importancia a la evaluación continua que a un examen final en este estado. Exigimos lo que merecemos como estudiantes que somos, aquello por lo que hemos desembolsado cientos, sino miles, de euros en una matrícula y que no hay forma de justificar con todo lo mencionado.

La Universidad de Extremadura debe dejar de perder el tiempo con aplazamientos innecesarios de exámenes, y comenzar a preparar la realización de estos a distancia, para que llegado el momento se realicen en condiciones óptimas.

No pedimos aprobados. Pedimos medios.

Manuel Sanabria, estudiante de la UEx

Santa Marta, Badajoz