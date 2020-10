La economía, una asignatura pendiente

FMI, SMI, PIB, inflación, deuda pública, recesión, crisis…etc. Estos son algunos ejemplos de términos que actualmente escuchamos a menudo y seguramente un gran porcentaje de la población no los conoce y no sabe qué significan exactamente. La economía, por suerte o por desgracia, controla en parte nuestras vidas. De ella dependen muchas cosas que nos afectan a nosotros como ciudadanos. El dinero nos limita y a la vez nos condiciona la vida. Gracias a él podemos adquirir bienes y servicios esenciales que nos permiten vivir el día a día. ¿Por qué hablo del dinero? Porque la economía y el dinero están altamente relacionados.

Esto me hace plantearme serias cuestiones. En nuestra enseñanza educativa la asignatura Economía solo se cursa en algunas ramas académicas de la ESO y Bachiller. Podemos calificarla como una asignatura optativa. ¿Por qué una ciencia que nos afecta tan directa como indirectamente y la cual nos puede enseñar a tener una positiva salud financiera personal no es obligatoria? Es decir, tener un conocimiento básico sobre el funcionamiento de la economía de tu país, seguidamente de conocer claves para gestionar, administrar y gastar tu dinero, debería ser algo obligatorio. Se producirían generaciones cultas en lo económico y lo financiero, y por consiguiente se evitarían situaciones que desgraciadamente viven muchos ciudadanos por malas decisiones o acciones en el ámbito económico y financiero.

En conclusión, impartir desde el inicio de la educación aspectos básicos sobre economía y gestión del capital monetario de una persona debería ser imprescindible. Evitar asignaturas que no aportan nada de provecho en el siglo XXI e impartir una docencia útil y efectiva, como puede ser la aquí descrita. No se trata de crear expertos económicos ni imponer esta materia, sino aprender cómo gestionar algo tan vital como el dinero.