El gobierno de la mentira

reprimenda, nos advertían de las graves consecuencias de ser mentiroso y nos incitaban a no volverlo a hacer. Decir la verdad es la norma de conducta de la persona íntegra; lo contrario es ser un corrupto. Decía, con mucho acierto, Mahatma Gandhi, ‘Más vale ser vencido diciendo la verdad, que triunfar por la mentira’. Esta máxima, tan en desuso en los tristes tiempos que corren, parece no tener aplicación en la clase dirigente que padecemos.

Nos ha tocado sufrir un gobierno y, sobre todo, su presidente, que hace de la mentira su mejor estandarte, éste con la anuencia de políticos de la peor calaña que pululan por nuestra geografía. Decía Epicteto: ‘La verdad triunfa por sí misma, la mentira siempre necesita de complicidad’. Sánchez, entre sus múltiples problemas psicológicos, tiene uno y principal: su obsesión por la mentira, sin el menor escrúpulo. A ello se suma el odio irreprimible sobre los españoles, por no haberle votado como a los demás predecesores. Su arrogancia le lleva a actuar con maldad contra quienes no se fían de él. Su mejores amigos, los que son enemigos de España (Podemos, Bildu, ERC, PDeCat, PNV, etc).

Desde que ocupó La Moncloa, Sánchez no ha dejado de mentir; algunos más benévolos afirman: «Es que el pobre no sabe decir verdades». Todo aquello de «con Podemos, seremos como Venezuela, hambre, falta de libertad, cartillas de racionamiento, etc» o «se lo repito una y cien veces, con Bildu no pactaremos nunca», o tantas otras mentiras de este señor, muestran la ralea de quien nos gobierna y los ministros que le cubren. En la Cámara Vasca, los de Bildu: «Nosotros vamos a Madrid a tumbar definitivamente ese régimen». Esto lo han oído los del PSOE de Sánchez y «no han dicho ni mu». A veces me entran dudas: «¿quién está más a favor de tumbar el Régimen, Bildu o Sánchez?».