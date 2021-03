Horror en la ambulancia

Soy una usuaria de ambulancia, tengo que hacer rehabilitación todos los días, resulta que el viernes pasado nos metieron a 7 personas más el conductor en una ambulancia. Y yo me pregunto ¿dónde está la distancia de seguridad? Si hay una persona contagiada caemos todos. Tengo auténtico terror cada día que tengo que ir a rehabilitación, me dan ataques de ansiedad, voy a poner una denuncia a la empresa y no sé como lo tengo que hacer pero ya me informaré. Creo que deberían dar visibilidad a esto.