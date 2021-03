¿Libertad de expresión?

El pasado 28 de febrero publiqué una reflexión en Facebook que titulé «La otra pandemia». Soy medico de familia y obviamente estoy, como todos, muy preocupada por la pandemia que estamos viviendo de Covid-19, pero también muy esperanzada por las vacunas que están surgiendo y por las líneas de investigación abiertas para tratamientos contra este dichoso virus. En mi publicación quise que tomáramos conciencia de otra pandemia que lleva años en el mundo, y que sigue sin que, entre todos, se busque una solución: el hambre. Di datos que obtuve de google de la ONU, de ONGs, datos escalofriantes: mueren 24.000 personas al día de hambre, de ellos 18.000 son niños de 1 a 4 años (la covid, su récord máximo de muertes en un día ha sido superior a 15.000, sin llegar a los 16.000). También incidí en que hay recursos suficientes para todos, pero no hay un reparto equitativo de estos recursos. La gente muere de hambre en Asia, África y Latinoamérica, y, sin embargo, en los países del primer mundo, y también en las clases adineradas de Asia, África y Latinoamérica, la epidemia es la contraria: obesidad y sobrepeso.

También denunciaba que esa desigualdad entre países ricos y pobres está ocurriendo en la pandemia de covid: las vacunas no están llegando a los países pobres.

En mi reflexión afirmaba que asumamos cada uno nuestra responsabilidad en estas desigualdades tan injustas, porque como decía Ghandi «si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo».

Pues cual fue mi sorpresa que al día siguiente me encuentro un mensaje de Facebook que pone lo siguiente: «CUENTA RESTRINGIDA». Me habían eliminado esta publicación, a mí y a los amigos que la habían compartido. Me quedé alucinada. ¡Me estaban dando el mismo trato que le dieron a Donald Trump por haber incitado al asalto al Capitolio! Sigo sin entender qué hay de malo o subversivo en mi publicación para eliminarla, ¿qué entiende Facebook como peligroso?. Denunciar las injusticias tan terribles que hay en nuestro planeta, ¿para quién es peligroso?