A Luis Salaya

No debemos consentir que consigan el litio extremeño para su fábrica de baterías de Martorell. No es de recibo tanta falacia... Con frecuencia se esgrime, -para no plantar fábricas tanto en Extremadura cómo en Andalucia-, que carecemos de tejido industrial y empresarial; ambos no nacen por generación espontánea... Si no los tenemos, hay que crearlos, pero basta ya de reproducir el modelo económico que tanto daño ha hecho a Extremadura y Andalucía.