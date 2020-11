Así ha llamado Bolsonaro a todos aquellos brasileños que intentan ponerse a salvo de las embestidas de una pandemia que ha causado más de 150.000 muertos en su país. Pero Bolsonaro no logró la presidencia de Brasil de forma sobrevenida, ni se la atribuyó tras un golpe de estado. Lo votó el pueblo tras una campaña en la que no dejó de escupir similares bravatas de su boca. A Trump le han votado 71 millones de personas tras cuatro años al mando de un país adalid de la democracia. La misma que ha despreciado desde el primer día sin el más mínimo reparo. Bolsonaro y Trump, junto a sus correligionarios europeos que, poco a poco, van ocupando más espacio en la escena política del continente, no son más que el síntoma fehaciente de un modelo económico que ha provocado los mayores desequilibrios de nuestro tiempo, el colapso de los sistemas sanitarios frente a la pandemia y tiene en vilo el ecosistema planetario. Y todo ello en medio de una ceguera de la clase política tal que habría que remontarse casi cien años para ver semejante grado de negligencia. La «política de apaciguamiento» se llamó entonces y sus consecuencias acabarían llenando las páginas más oscuras de la historia. Atentos.