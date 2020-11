Mascarillas incomodas

Esta tarde he privado a mi mujer de ver ‘Acacias 38’ que es una serie que le gusta ver en la sobremesa. Puse la cadena ‘24 horas’ para ver y escuchar el debate del Senado sobre los Presupuestos del Gobierno, y la verdad es que no me resultó muy interesante, hasta, la intervención del Sr. Ministro de Justicia. Ese subirse continuamente la mascarilla me dio que pensar, aparte de hacerme sentir incómodo.

Yo me preguntaba si tanto subirse la mascarilla para taparse la nariz en las respuestas al interlocutor de turno, era debido a que las preguntas le resultaban incómodas y, no sabía que contestar o, era, porque las mascarillas bajarán el precio por la bajada del IVA y, hasta entonces aguantaba la que tenía por haberla comprado cara.

Y puestos a bajarlas podían haber hecho el esfuerzo de suprimir el IVA totalmente, pues por desgracia nos queda aún mucho tiempo de comprar mascarillas antes de que la pandemia desaparezca del todo. Espero que con tanto subir y bajar el brazo no haya cogido una tendinitis de codo.

Creo que se apellida Campos, pues con tantos ministros en el Gobierno, no he conseguido todavía aprenderme el nombre de los mismos y las mismas, como tampoco el nombre de todos los ministerios que dirigen.

Como todavía estamos a tiempo, pues las vacunas, aunque parece que van muy adelantadas tardarán unos meses en estar a punto, yo les aconsejaría que las reserven con tiempo y cantidad suficiente para que no nos pase como las mascarillas y con todo el material que necesitaron los servicios sanitarios para su protección.