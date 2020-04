La opinión de un profesor de la Uex

En relación a la "carta al director" que publica El Periódico del alumno de la UEX Juan Pedro Carrasco Guillén, me gustaría aportar mi punto de vista.

Las situaciones tan difíciles que tenemos sacan lo mejor y lo peor de las personas. Si bien es cierto que muchos profesores alegarán que no tienen medios para cumplir sus tareas docentes en esta novedosa situación de confinamiento, no todos los profesores podemos ser metidos en esa crítica que realiza el estudiante.

En mi caso, que tenía una de las papeletas más complejas porque doy clases de cálculo de estructuras y ni puedo prescindir de explicar fórmulas en una pizarra, ni tampoco permitir que los alumnos obtengan un título como el de Arquitecto Técnico sin saber calcular cimientos, os cuento como he hecho:

Mientras mi mujer se fue a la tienda a por víveres el día antes del confinamiento, yo me fui a comprar una pizarra velleda y la instalé en casa con focos y demás, y les estoy grabando las clases y subiéndolas a youtube. Este es, con diferencia, el año que más horas le voy a echar a mis clases.

Estoy grabando también de la pantalla del ordenador la realización de las prácticas modelo y subiéndolas también a youtube. Las podéis ver si queréis en este enlace:

https://youtu.be/EUY3HMpH2Ys

Y en los mismos días y horas de las clases (para que nadie tenga excusas) hacemos tutorías por videoconferencia. Como los sistemas gratuitos no soportan a los 25 alumnos y profesor a la vez, hemos dividido en tres grupos de 8 alumnos. Y estoy satisfecho con el resultado. Incluso sorprendido porque en condiciones normales nunca me habría atrevido a hacerlo. Os invito a asistir el próximo día si queréis comprobar cómo se desarrollan. He de decir que todos ellos asisten, intervienen y veo en sus caras su responsabilidad por la situación y los veo concentrados y motivados. Más que nunca, quizá porque vean el esfuerzo del profesor.

Para evaluar (nosotros tenemos tres pruebas en nuestra planificación docente), realizaremos lo que estaba programado: 1. El test de teoría previsto pero a través del campus virtual. 2. La entrega de planos de estructuras igual, pero en lugar de en papel, en PDF. Y para el problema (3) que vale el 40% restante de la nota), no queremos adelantar acontecimientos a la espera de las directrices que nos den desde Ministerio y Rectorado, por si la situación mejora o no, o se prolongan las fechas de exámenes, pero en el peor de los casos podría hacerese oral (posibilidad que nos ofrecen).

En definitiva, que estamos resolviendo la papeleta. Pero las cosas buenas no van a ir a contarlas al periódico. La gente se calla. Y te aseguro que tampoco se entera el Rector, que tiene otras cosas en que pensar.

Sí quiero criticar un poco al sistema en general, que primero, complica todo sobre manera, hasta hacerlo administrativamente insoportable y a veces irresoluble, cuando en estos casos hay que hacer las cosas sencillas, dependiendo sólo de las cosas que funcionen con garantías y dando seguridad. Jamás diciendo una cosa y cambiándola al rato, porque genera el desconcierto.

Segundo, porque gasta cantidades millonarias para al final tener que depender de google-hangouts y de youtube (gratuitos), poniendo cada uno la casa, la red y todo (lo mismo profesores que estudiantes).

Y como tercera crítica, te avanzo lo que va a pasar con el Ministerio de Educación a todos los niveles: Estoy seguro que los "responsables" nos forzarán a los profesores a dar un aprobado general encubierto (o casi). Porque al no saber/poder resolver los problemas, es la manera más fácil (e irresponsable) de congraciarse con quienes les votan. Y por desgracia, los estudiantes se callarán, no van a mandar cartas al director protestando.

La Administración (que como dicen los funcionarios, "no tiene memoria ni corazón") jamás va a reconocer el esfuerzo de los profesores. Pero los alumnos sí. Esos se lo merecen todo y además lo agradecen, si no es ahora, será en su futuro profesión. Esas son las baterías que nos permiten a los docentes seguir adelante, con más tesón cuanto más difíciles sean las condiciones.

José Carlos Salcedo Hernández

Profesor de Estructuras de Edificación.

Grado en Edificación.

Escuela Politécnica. Universidad de Extremadura.