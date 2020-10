Perdiendo Historia

Cuando salió la noticia del traslado del Archivo Histórico Provincial de Cáceres al Hospital Virgen de la Montaña, no pude callarme ante tal propuesta disparatada. Pero enterarme el 6 de octubre de la aprobación del proyecto es ponerme manos a la obra a esta carta al director de este periódico.

Albergar un Archivo Histórico Provincial en un edificio que, hace unos meses, ha sido hospital (y cuidar a los enfermos de covid cuando la situación se agravó entre marzo-junio) y con más de 120 años a sus espaldas, requiere de mucho dinero para reformar el espacio disponible para albergar tanta documentación, teniendo en cuenta la opinión del archivero y de los auxiliares con el arquitecto. Pero la Junta ha pasado de hablar de ello con los archiveros, siendo una acción desmesurada y que tendrá consecuencias muy negativas.

El futuro Archivo tendría que limitar todo para poder acomodar las 120.000 cajas que tiene, en las posibles plantas del lugar (con una sala para investigadores, la sala de reprografía, etc). En vez de avanzar como quiere hacer la Junta de Extremadura, lo que harán es retroceder y perder lo que han conseguido los archiveros y auxiliares de este archivo cacereño hasta ahora. Es perder una documentación muy valiosa para todos los municipios de la provincia cacereña y para aquellos investigadores, historiadores, etc. por culpa de un traslado sin la opinión de los archiveros, que pueda perjudicar la conservación de los documentos, hasta el punto de que se pierdan para siempre, pecado de aquellos que presiden en Extremadura y que no han escuchado ni han querido comentar con ello a los archiveros de Extremadura, ni siquiera al Ministerio de Cultura, el propietario estatal del Archivo Histórico Provincial. Los archivos son los mayores proveedores de la historia de nuestro país, pero en este caso, parece que la Junta solo piensa en destruir, antes que crear y avanzar.

Tiene todo mi apoyo la Asociación de Archiveros de Extremadura para evitar que esto ocurra y que ojalá, cualquier políticos, como la oposición, los consejeros, etc, no aprueben este proyecto desastroso, en los tiempos actuales que corren por el covid-19. Por lo menos, no soy la única que apoya a los archiveros de extremeños; muchísimas personas de toda España y a nivel mundial han lamentado la decisión de la Junta sobre el traslado y están en contra del proyecto.