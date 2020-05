La Residencia de la Muerte.... donde a cada vivo se le llama por su nombre

Son las 8 y empieza la vida... "¿Qué tal ha dormido lo más bonito??" "Preciosidad, vamos a desayunar"... "Pues parece que el plátano no le sienta bien, vamos a probar con la pera machacada, a ver si así come fruta", "Oye pues mira a ver en el sacro, que se le está poniendo rojillo, a ver si se va a ulcerar", " A ver corazón mío, que voy a curarte esa herida para que no te duela", " "Venga cariño, que hay que comer un poquito más, que te pongas fuerte", "¿Quién es lo más bonito de las Casas Baratas? Olé ahí, mi María la más preciosa, venga que te pongamos un pañal limpito cosa linda......" " Sube bien la persiana que le dé el sol, mira que bonito está el día", "Flori ¿estás a gustito reina? ¿Te pongo la radio?"...

Eso es lo que se escucha en las habitaciones de la "Residencia de la Muerte" cuando vas recorriendo los pasillos y está el personal sanitario dentro.

Si caminas por los despachos médicos escuchas preocupación: "¿Que tal Carmen? ¿Ha vomitado? ¿Ha llegado la analítica?? Venga, venga, que hay que tirar palante, vamos a ponerle un glucosalino, que florezca".

"Qué alegría, Antonio sale de aislamiento, venga que ya vamos tirando". "¿Han llegado las serologías? Mañana hay que hacer 15 más".

Si entras en el Despacho de Enfermería, verás mil protocolos que se siguen escrupulosamente: de deposiciones, de ingestas, de diuresis, de curas, protocolos para pacientes aislados, protocolos de medicación, protocolos, protocolos y más protocolos....que se cumplen rigurosamente al pie de la letra, para que cada paciente esté absolutamente controlado y con todo registrado por partida triple, en el ordenador, en papel y en la pizarrita, "para que no te olvides".... Y sí, yo me incluyo como compañera, porque aunque no soy trabajadora del centro, ahora estoy allí, y no puedo más que hablar cosas maravillosas de todo el personal.

Recordad que la mayoría de los usuarios son personas muy mayores y muy asistidos, con muchas patologías previas.... y que la COVID ha entrado como un tsunami, arrasando con todo, con muchas vidas... y sembrando la Residencia de enfermedad y miedo....pero lo que no ha podido arrasar la COVID ha sido la profesionalidad del personal: la humanidad, el cariño, la sonrisa, la fuerza con la que agarran la mano a sus abuelos, porque sí, son un poco suyos, la fuerza con la que se sostienen entre ellos para darse ánimos, para seguir adelante, aún sabiendo que fuera te están criticando y poniendo en duda tu trabajo ...

¿Que no ha habido Epi's? No lo defiendo ni lo defenderé jamás, pero de eso no tenemos culpa los sanitarios,

¿Que es una desgracia para las familias no haber podido despedirse de los suyos? No creo que haya nada peor en el mundo.... pero de eso tampoco tenemos culpa los sanitarios.

¿Que no se han hecho a tiempo las pruebas PCR ni las serologías? Tampoco tenemos culpa los sanitarios, de hecho somos los primeros afectados....BASTA YA de linchamiento al personal de la Residencia. Basta ya por favor. No dudéis de su profesionalidad. Yo jamás dejaría ni a mis padres ni a mis hijos donde creyera que les iban a tratar mal, por favor, un poquito de confianza.

Mi apoyo para TODOS y cada uno de los trabajadores de la "Residencia El Cuartillo", esa tan llena de vida, de palabras de calor y amor. Gracias por vuestra profesionalidad y vuestra humanidad.

Estoy muy agradecida por poder compartir con vosotros esta experiencia tan enriquecedora con profesionales como la copa de un pino. ¡¡¡¡Mucho Ánimo que hay que seguir!!!!



-------------

Diana María Sánchez Rosado

Enfermera Voluntaria.