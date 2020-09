Sin aplausos

No aplaudiré. En la segunda ola, no. Me indigna la hipocresía y la irresponsabilidad individual. Aplaudí desde el primer día al último, cuando en mi calle quedábamos solo tres o cuatro. He cumplido con las normas de higiene, distanciamiento, uso de mascarilla y reunión, y de momento, estoy bien. Estoy harto de los muchísimos egoístas insolidarios que, al no usar mascarilla, llevarla mal puesta, no utilizar gel o fumar en las calles, expanden la pandemia. Volverán a aplaudir. Estoy quemado con la pasividad policial, que debería velar por el cumplimiento de las normas. En demasiadas ocasiones los he visto dentro del coche sin mascarilla y jamás multando a ninguno de los negligentes egoístas que a diario veo. Volverán a aplaudir. Lamentándolo, pese a reconocer el enorme esfuerzo de sanitarios y personal hospitalario, no aplaudiré. Comprendo su estrés e intuyo su enorme decepción; pero sé, que a pesar de su extenuación, cumplirán con su deber. Mi máximo agradecimiento, admiración y apoyo por su menospreciada labor. Pero no, no aplaudiré.