La transformación digital, prioritaria para España

Google, Huawei y SAP coincidieron este miércoles en que la transformación digital debe de ser prioritaria para España, subrayando que las pequeñas y medianas empresas (pymes) son las que enfrentan el mayor desafío por su peor preparación y el proceso debe permear a todas las industrias.

Así lo indicaron la directora general de Google en España y Portugal, Fuencisla Clemares, el consejero delegado de Huawei España, Tony Jinyong, y el director general de SAP España, Rafael Brugnini, en una mesa redonda celebrada dentro del 'Forbes Summit Reinventing Spain' donde participaron junto a la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas. La inauguración del encuentro corrió a cargo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la clausura del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

"Lamentablemente, cuando vemos el tejido empresarial español, no estamos lo digitalizados que yo creo que España debería estar", expuso la directora general de Google en España y Portugal, destacando que la problemática está en las pymes. De forma ilustrativa indicó que algunos estudios de Cepyme apuntaban antes de la pandemia que "sólo 19% de las pymes españolas tenían incluida la transformación digital en su agenda, y esto es clarísimamente insuficiente" y "solo un 30% del tejido empresarial español trabaja en soluciones cloud".

Clemares afirmó que la transformación es fuente de competitividad e innovación y que "la pandemia lo ha puesto de manifiesto y tenemos un camino apasionante". La directiva se mostró optimista sobre el desafío ya que "la capacidad de adaptación de las personas es impresionante" y "cuando a las personas se les da un motivo y les cuentas una historia inspiradora y les formas, son capaces de adaptarse".

Según el consejero delegado de Huawei España, Tony Jinyong, "necesitamos esta digitalización no sólo para los sectores digitales, sino para todas las industrias, para todas las verticales". "Y gracias al liderazgo generado por las industrias y, por supuesto, por un brillante punto vista a largo plazo, yo creo que España tiene la estructura fibra y el acceso a las infraestructuras 4G, algo esencial y crítico sobre todo durante la pandemia, ya que la gente tiene que conectarse de forma remota para trabajar, estudiar y para su vida social", estimó.

En relación al impacto del 5G en nuestro país, el primer ejecutivo de Huawei señaló que en digitalización y, "desde el punto vista técnico. tenemos que tratar de desarrollar nuevos valores como la conectividad, la computación, el cloud, la inteligencia artificial y las aplicaciones". "Cuando hablamos de conectividad hablamos también de banda ancha como la fibra óptica. En España, lideramos esta posición con el 80% de cobertura", relató, defendiendo que "el 5G es una tecnología fundamental en el mundo móvil que va a impulsar la economía de las comunicaciones en las personas y las cosas". "España se encuentra en la primera oleada del despliegue del 5G gracias a las iniciativas del Gobierno", valoró.

Por su parte el director general de SAP España, Rafael Brugnini, dijo ver "que hay mucha incertidumbre por todos lados", pero "pasado el primer shock, todas las empresas están revaluando las estrategias para asegurar la continuidad del negocio". "Esto nos ha enseñado que mañana puede ser otra cosa y que hay que estar preparados para garantizar el servicio", abundó.

El responsable de SAP España coincidió en que las pymes son las que "tienen procesos menos maduros, menos herramientas, por lo que gracias a la colaboración público-privada y a los procesos adecuados, podremos mejorar, porque el tejido empresarial está sufriendo". Y en relación a la Agenda Digital 2020-2025 reconoció que "es un trabajo profesional que aborda lo que hay que hacer", pero alertó de que Wel plan por sí solo, si no hay agilización en la contratación de servicios cloud, no va a ser posible y es necesario poner lo mejor de cada uno". "De alguna manera, tenemos que agilizar los procesos de contratación de tecnología cloud en el Gobierno para que se puedan acelerar e ir juntos, empresas privadas y sector público, y poder ayudar al consumo de esos fondos y obviamente que se dediquen a esas cosas que van a tener un impacto aún mayor y más van a contribuir"", aconsejó.

ESPAÑA DEDICARÁ UN 33% DE LOS FONDOS EUROPEOS

Durante el debate, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas, coincidió en que pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de digitalización de las empresas y del país en general, al hacer "que lo importante, de golpe, se convirtió en urgente".

"Esas transformaciones que veíamos imprescindibles en el tejido empresarial español nos han revelado que es la diferencia entre poder seguir trabajando o no, entre poder seguir educando a nuestros hijos o no, tener acceso a los servicios públicos o no, e incluso relacionarnos con nuestros seres queridos", glosó, afirmando que la situación deja en evidencia que "la recuperación económica de nuestro país pasa por la transformación digital".

A título ilustrativo del compromiso adquirido por el Gobierno para favorecerla indicó que, mientras en Europa se dedicará un 20% de los fondos europeos de media a la digitalización, España va a destinar el 33% "para que estos fondos se dediquen a reconstruir, a recuperar no solo lo coyuntural, sino también lo estructural, que es lo que va a garantizar nuestra sostenibilidad a largo plazo".

Artigas desglosó además los principales retos que buscará enfrentar la Agenda Digital 20-25 para lograr objetivos como que el 75% del territorio tenga cobertura 5G, el 100% tenga banda ancha y ayude, "sobre todo, para reducir brechas; socioeconómica, de género, digital, y brecha territorial".

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicó en el foro que, "aún golpeados por la crisis del coronavirus, España es una importante potencia económica que tiene todas las herramientas para salir adelante". A su juicio, estamos ante "una oportunidad única" para "la recuperación económica, para el impulso económico" y "para la modernización y la transformación de los ejes fundamentales que vertebran y que explican el crecimiento económico de nuestra nación". Por su parte, Martínez-Almeida subrayó la importancia de "reforzar la arquitectura institucional" del país como herramienta para dejar atrás la crisis de la Covid-19" así como "la necesidad de reinventarse".