Archivan ocho querellas contra el alcalde de Coria y dos concejales del PP

El alcalde de Coria, José Manuel García Ballestero, protagonizó ayer por la mañana una intervención pública en el salón de plenos del ayuntamiento para anunciar que el Juzgado de Instrucción Número 2 de Coria y la Audiencia Provincial de Cáceres «han archivadas ocho querellas» que, según dijo, se pusieron en el año 2014 por la vía penal contra su persona, así como contra dos ediles del equipo de gobierno del PP, Pablo Enciso y Juan José Alcón y contra la secretaria general del consistorio. Unas querellas que según explicó el alcalde, «fueron puestas por el anterior arquitecto municipal y el PSOE de Coria». Los delitos que se les imputaba eran los de prevaricación, falsificación documental, malversación y daños a la integridad moral. «Han pasado cinco años y hoy nos sentimos muy satisfechos porque nos pedían cárcel e inhabilitación de nuestros cargos, hemos sufrido mucho, nosotros y también nuestras familias», aseveró.

Durante su intervención, el alcalde arremetió duramente contra algunos responsables del PSOE de Coria, «Han intentado hacer una campaña brutal de desprestigio, pero no lo han conseguido», manifestó el alcalde que además acusó a algunos dirigentes de los socialistas de Coria de «promover una maniobra, un engaño, una estafa, porque son unos mentirosos, unos estafadores y unos tramposos, son unos corruptos morales». Asimismo, señaló con nombres y apellidos a los promotores de estas denuncias que, según el alcalde son el actual es el caso del portavoz del grupo de la oposición, Héctor Lisero, del que pidió su dimisión también como técnico del área de Medioambiente de la diputación. Al igual que del director general de Planificación y Evaluación de las Políticas Activas de Empleo de la Junta de Extremadura, Jesús Seco. «Si no dimiten por ellos mismos, que los cesen de sus cargos, porque si no «se mostrará que la diputación y la Junta están detrás de estas querellas».

Por su parte, ayer, desde el PSOE de Coria se desmintió las afirmaciones del alcalde y se aclaró que «no han puesto ninguna de estas querellas, y de hecho nadie del partido socialista hemos tenido que acudir a ningún juzgado». Finalmente, desde el PSOE se aseguró que el fin del alcalde es «confundir a la ciudadanía».