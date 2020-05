Las ayudas a empresarios y autónomos de Coria, pendientes de aprobarse en un pleno

El Ayuntamiento de Coria ha anunciado que destinará 300.000 euros a ayudar a empresarios y autónomos de la localidad con el fin de «reactivar la economía local ante esta situación de crisis por la pandemia del covid-19».

Así lo recoge el consistorio en una nota en la que recuerda que la mayor parte de este presupuesto procede de las partidas de las fiestas suspendidas hasta ahora, aunque aún no detalla el proceso para la concesión de dichas ayudas ni las cuantías que llegarán a cada beneficiario. De hecho, desde el ayuntamiento se ha explicado que estas ayudas aún no pueden tramitarse hasta que no sean aprobadas en un pleno municipal del cual el consistorio todavía no ha podido confirmar la fecha. Una vez que se celebre dicho pleno, se aprobarán las bases de las ayudas y se continuará con los trámites para que éstas finalmente lleguen a los beneficiarios.

Por otro lado, el consistorio confirmó que a la exención de tasas e impuestos de las terrazas de los hosteleros con el 100% en lo que resta del 2020 y la exención del 50% durante 2021, lo que supone 45.000 euros que deja de ingresar el consistorio; hay que añadir la exención del 100% del impuesto de circulación para las empresas de autobuses y que ascendería a 20.000 euros y el 50% para las empresas de vehículos de segunda mano con otros 20.000 euros que el ayuntamiento dejaría de percibir. Las autoescuelas y los taxistas también tendrán una exención del 100% en el impuesto de circulación lo que son unos 7.000 euros. Por último, los vendedores ambulantes del mercadillo semanal no abonarán la tasa mientras no puedan montar sus puestos lo que asciende a unos 40.000 euros, según el Ayuntamiento.