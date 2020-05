El Ayuntamiento de Coria aprueba las ayudas por el covid-19 y el PSOE critica el retraso

El Ayuntamiento de Coria ha aprobado por unanimidad y en un pleno extraordinario las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a las empresas afectadas por el Estado de Alarma del covid-19. A través de una nota, el consistorio recuerda que el importe total destinado a estas ayudas es de 311.740 euros, aunque no especifica las cantidades a las que pueden optar los beneficiarios. Además, sobre estas ayudas, el grupo municipal socialista, a través de su portavoz, Héctor Lisero, en un comunicado ha criticado el retraso desde que se anunciaran las ayudas desde hace ya dos meses, y ha advertido que «con las bases aprobadas se van a quedar fuera autónomos y empresas, además de no ser equitativas». No obstante, Lisero ha recalcado que su grupo ha votado a favor para que las bases puedan seguir tramitándose puesto que, según apuntó, «todas las administraciones tienen que poner de su parte y ayudar, siempre dentro de las limitaciones presupuestarias, y no estamos en disposición de abrir debates infructuosos ya que la ciudadanía nos está pidiendo acuerdos», afirmó.

Respecto a la nota emitida por el consistorio sobre las ayudas, únicamente, se señala que éstas «se distribuirán en dos tramos, uno fijo que se atribuirá según la afectación del sector al que pertenezca cada empresa y otro variable que dependerá de la situación de cada empresa hasta agotarse el crédito destinado a la convocatoria». Asimismo, en el mismo escrito se explica que podrán optar negocios afectados por el cierre de establecimientos o que su actividad desarrollada haya sufrido una reducción del 40% de la facturación media de marzo y abril de 2020, respecto con el año anterior. Finalmente, el consistorio expone que uno de los requisitos será que la empresa debe estar dada de alta en el régimen de la Seguridad Social o en la Mutua profesional correspondiente que el domicilio fiscal se encuentre en Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo. El siguiente trámite es la aprobación de dichas bases en el Boletín Oficial de la Provincia y después de abrirá un plazo de 20 días para que los interesados puedan presentar las solicitudes.